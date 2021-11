Boeck valoriza apoio da torcida do Fortaleza e vê Clássico-Rei como "divisor de águas"

Em entrevista coletiva concedida na tarde desta terça-feira, 16, o goleiro Marcelo Boeck agradeceu a presença da torcida tricolor no treino aberto realizado ontem, no Pici, falou da importância do clássico contra o Ceará e cobrou que o elenco tricolor esteja atento a cada detalhe para voltar a vencer o Clássico-Rei na Série A. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 20 horas, na Arena Castelão.

"Depois de tudo que tem acontecido nos últimos anos, com a pandemia e o acesso restrito à nossa torcida, alguns jogadores ainda não tinham sentido isso, confesso que ficaram maravilhados com tudo o que aconteceu. Eu acho que esse é o Fortaleza. Quando há essa conexão entre a torcida e os jogadores, e a gente demonstra isso dentro de campo, com resultados, vibração e garra, nós estamos mais perto de conquistar tudo aquilo o que sonhamos", disse o arqueiro tricolor sobre a presença da torcida no Centro de Excelência Alcides Santos durante o treino dessa segunda, 15.

Sem vencer há quatro jogos no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza também possui uma sequência negativa no Clássico-Rei em jogos válido pela competição. A última vitória do Tricolor do Pici contra o maior rival na Série A foi em 2019. Desde então, foram três jogos e três vitórias do Ceará. Para Boeck, a partida contra o Alvinegro pode ser um divisor de águas no restante da temporada.

"Acho que todo clássico tem esse peso. Se você ganha o jogo e nas próximas partidas marcar pontos sempre, vão falar que foi um divisor de águas. Temos que pensar exclusivamente no Ceará. Há uma grande importância para nossa tabela, nosso momento, para aquilo que o torcedor anseia e pelo o que aconteceu no primeiro turno. Conquistar essa vitória será fundamental para os nossos objetivos".

O goleiro tricolor também falou sobre a preparação do Leão para a fase decisiva do Brasileirão. "Nós sabemos que em algum momento iríamos ter desfalques por lesões e cartões, um momento de desgaste ou crise de resultados. Temos que trabalhar o nosso psicológico e principalmente os detalhes. Cada jogo pode ser decidido em uma bola parada, matar uma jogada adversário no início, usar um pouco da malandragem para que esses resultados venham", concluiu.

