Ferroviário e Floresta se enfrentam pelo jogo de ida da 3ª fase preliminar do Nordestão 2022

Em clima de revanche, Ferroviário e Floresta se enfrentam nesta terça-feira, 26, às 21h30min, no estádio Carlos de Alencar Pinto, pelo jogo de ida da terceira e decisiva fase preliminar da Copa do Nordeste 2022. O último encontro entre as equipes cearenses aconteceu na Série C e o Verdão da Vila Manoel Sátiro levou a melhor, vencendo o duelo por 1 a 0 — resultado que impediu o Tubarão da Barra de avançar para o quadrangular da Terceirona.

Diferente das fases anteriores, decididas em confronto único, o embate entre o Coral e o Verdão terá 180 minutos, com jogos de ida e volta — a segunda partida acontece dia 2 de novembro, com mando de campo do Ferroviário, na Arena Castelão. O vencedor da série garante vaga no Nordestão da próxima temporada e se junta a Ceará e Fortaleza como representante do estado no torneio regional. Em caso de resultados iguais, a classificação será decidida nos pênaltis.

O Tubarão chega embalado para a decisão. A equipe comandada pelo treinador Anderson Batatais entrou de forma direta na segunda fase eliminatória e goleou a Juazeirense-BA por 4 a 0, com gols de Edson Cariús, Richardson, Victor Melo e Wandson, demonstrando ótimo desempenho coletivo. Caso avance, o Coral irá voltar a disputar uma edição de Copa do Nordeste após três anos — a última vez ocorreu em 2018.

O Floresta busca a vaga inédita no campeonato e também vai a campo com moral elevada após conquistar um triunfo heroico diante do Santa Cruz-PE. Na Arena Pernambuco, o Verdão ficou atrás do placar três vezes, mas buscou o empate no tempo regulamentar — com gol já nos acréscimos —, levando a partida para os pênaltis e vencendo por 4 a 2. Anteriormente, o clube da Vila Manoel Sátiro ainda derrotou o Treze-PB por 3 a 1, também fora de casa, pela primeira fase.

As equipes não devem ter modificações em relação ao último jogo para o primeiro duelo. O Floresta realizou uma grande reformulação no elenco após o término da Série C e passou a utilizar diversos jovens do sub-20 no escrete profissional. Ao todo, 10 jogadores formados no clube foram usados nas primeiras duas fases eliminatórias do torneio regional. O Ferroviário também promoveu mudanças no elenco, mas manteve a base que disputou a Terceirona.

Floresta x Ferroviário

Floresta

4-3-3: Douglas Dias; Daniel, Alisson, Mailson e Fábio Alves; Thalisson, Jô e Renê; Eugênio, Flávio Torres e Paulo Vyctor. Técnico: Daniel Rocha.

Ferroviário

4-3-3: Rafael; Lázaro, Vitão, Richardson e Emerson; Wesley Dias, Lucas Gonçalves e Mauri; Berguinho, Edson Cariús e Gabriel Silva. Técnico: Anderson Batatais.

Local: Carlos de Alencar Pinto, Fortaleza (CE)

Data: 26/10/2021

Horário: 21h30min

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro (RN)

Assistentes: Luis Carlos de França (RN) e Reinaldo de Souza Moura (RN)

Transmissão: Nordeste FC e SBT



