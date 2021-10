Ferroviário e Floresta acertam detalhes dos jogos da Preliminar da Copa do Nordeste; veja a tabela

Primeiro jogo do confronto entre o Tubarão da Barra e o Verdão da Vila Manoel Sátiro está previsto para acontecer em Carlos de Alencar Pinto, enquanto a partida da volta deve ser realizada no Castelão

Em reunião realizada na sede da Federação Cearense de Futebol, na noite de quinta-feira, 21, dirigentes de Ferroviário e Floresta acertaram as datas e locais dos jogos de ida e volta da última e decisiva etapa da Fase Preliminar da Copa do Nordeste de 2022.



A primeira partida acontecerá na próxima terça-feira, 26, no estádio Carlos de Alencar Pinto, com mando de campo do Floresta. Já o segundo jogo está marcado para uma semana depois, dia 2 de novembro, no Castelão, tendo o Ferroviário como mandante. Os dois duelos vão iniciar às 21h30min.

A liberação do Castelão para o segundo jogo não será problema porque a partida entre a equipe coral e o alviverde da Vila Manoel Sátiro será realizada mais de 48 horas após Ceará x Fluminense, pela Série A, respeitando, portanto, a Portaria do dia 12 de julho, e o jogo seguinte no mesmo local só está programado para quatro dias depois.

O departamento de competição da CBF confirmou a decisão dos clubes e divulgou a tabela oficial. as duas partidas serão exibidas na TV aberta.

Tubarão da Barra e Lobo da Vila brigam por uma vaga na fase de grupos do torneio regional, que vale pelo menos R$ 640 mil, de cota de participação. O Floresta será mandante do primeiro duelo, já que o Ferroviário tem melhor posição no ranking de clubes da CBF.



Tabela detalhada da terceira etapa da Fase Preliminar da Copa do Nordeste (Foto: Divulgação)



*Atualizado às 21h40min do dia 22/10/2021

