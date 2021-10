Pela 1º vez, futebol cearense terá oito representantes em divisões do Campeonato Brasileiro

Além das cinco equipes da capital, formado por Ceará e Fortaleza na Série A, e Ferroviário, Floresta e Atlético-CE garantidos na Série C, três clubes do interior disputarão a Série D: Icasa, Pacajus e Crato

O futebol cearense vive um grande momento no cenário nacional. Em 2022, o estado terá pela primeira vez oito representantes nas divisões do Campeonato Brasileiro. Além de Ceará e Fortaleza, que disputam a Série A, e Ferroviário, Floresta e Atlético-CE, confirmados na Série C, três clubes do interior disputarão a Série D: Icasa, Pacajus e Crato.

O Verdão do Cariri herdou a vaga deixada pelo Atlético-CE, que conquistou o acesso para a Terceirona ao vencer a Ferroviária-SP, nos pênaltis. A última vez que a equipe de Juazeiro do Norte disputou um torneio nacional foi em 2016, quando participou da Série D. Na ocasião, o Icasa não conseguiu ter um bom desempenho e encerrou a competição sem nenhuma vitória, com um empate e cinco derrotas.

Fortaleza é a cidade com mais representantes entre as três principais divisões do Brasil

Pacajus e Crato disputarão pela primeira vez uma divisão nacional. Ambas equipes conquistaram a vaga para a Série D 2022 através do Campeonato Cearense. O Águia do Vale do Caju terminou o certame estadual em quinto lugar, enquanto o Azulão da Princesa foi o sexto colocado.

Contando apenas com os clubes da capital, Fortaleza será, em 2022, a cidade com mais representantes disputando as três principais divisões do futebol brasileiro, com cinco equipes: Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Floresta e, agora, Atlético-CE. O número é superior ao do Rio de Janeiro, segundo colocado no ranking, com quatro times.

