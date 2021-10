Clubes e FCF vão pedir liberação de maior capacidade de público em jogos no Castelão

Na próxima quarta-feira, 13, Ceará, Fortaleza e Federação Cearense de Futebol (CBF) vão encaminhar pedido de liberação de maior capacidade de público em jogos na Arena Castelão ao Governo do Estado, apurou o Esportes O POVO. O objetivo dos clubes e da entidade é que o tema seja debatido na próxima reunião semanal do Comitê e já esteja no novo decreto estadual.

Com o sucesso na execução do protocolo nos primeiros jogos com torcida nas arquibancadas, as partes consideram ter respaldo para receber o sinal verde da Secretaria da Saúde (Sesa) quanto à solicitação. Alvinegros, tricolores e a Federação ainda debatem o número desejado, mas deve ser entre 30% e 40% da capacidade do Gigante da Boa Vista - ou seja, entre 18 mil e 24 mil pessoas.

A intenção das partes é que a demanda seja pauta na reunião desta semana do Comitê de enfrentamento à pandemia de Covid-19 e, em caso de liberação, seja publicada no próximo decreto do Estado, passando a valer a partir de segunda-feira, 18. O novo limite de capacidade, portanto, estaria autorizado para jogos como Ceará x Palmeiras-SP, dia 20, pela Série A, e Fortaleza x Atlético-MG, dia 27, pela Copa do Brasil.

Há pouco menos de um mês, no dia 17 de setembro, o governador Camilo Santana anunciou a autorização para realização de eventos-teste no com presença de público no estádio. A Secretaria da Saúde (Sesa) liberou 10% da capacidade do estádio - cerca de 6.300 torcedores - e exigiu as duas doses da vacina como requisito para acesso aos jogos. A pasta ainda fez outros pedidos de ajustes nos protocolos elaborados.

A volta da torcida ao Gigante da Boa Vista ocorreu na partida entre Fortaleza x Atlético-GO, no último dia 2, pela Série A, que recebeu público total de 2.785 pessoas. A Sesa elogiou a obediência aos protocolos na ocasião. Quatro dias depois, o confronto entre Ceará x Internacional-RS, também pelo Brasileirão, teve 2.810 torcedores presentes. A Secretaria voltou a enaltecer o comportamento dos torcedores.

No último dia 7, inclusive, o Governo confirmou a liberação do público nos jogos após a realização dos dois eventos-teste. No sábado, 9, 4.052 pessoas assistiram a Fortaleza x Flamengo-RJ no Castelão. Os tricolores estarão presentes outra vez no embate diante do Grêmio, na quarta-feira, 13, enquanto os alvinegros poderão acompanhar de perto o jogo contra o RB Bragantino-SP, no próximo domingo, 17.

