Ceará registra público total de 2.810 torcedores na Arena Castelão diante do Internacional

Com 10% da capacidade do estádio liberada, o Vovô disponibilizou 6.389 lugares, todos destinados aos sócios-torcedores. Momentos antes da partida, o clube informou que 3.228 pessoas haviam feito o check-in para comparecer ao confronto

Após o empate em 0 a 0 diante do Internacional-RS, pela 24ª rodada da Série A, o Ceará divulgou o público que marcou presença no retorno da torcida alvinegra à Arena Castelão nesta quarta-feira, 6, após 573 dias: 2.810 pessoas foram assistir o duelo entre o Vovô e o Colorado.

Em respeito ao decreto estadual que permite eventos-teste com público no Gigante da Boa Vista, o Ceará disponibilizou 6.389 lugares para o embate contra o Inter, todos destinados aos sócios-torcedores. Horas antes da partida, o clube informou que 3.228 pessoas haviam feito o check-in para comparecer ao confronto.

Os torcedores presentes tiveram de seguir protocolos exigidos pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa). No entorno do estádio, foram colocadas barreiras para evitar aglomerações. Outras medidas, como checagem do check-in nos portões, obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas e proibição de venda de bebidas alcoólicas, além do distanciamento com a marcação dos assentos disponíveis para uso, também foram colocadas em prática.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O próximo evento-teste com público em jogo do Ceará será o duelo diante do RB Bragantino-SP, no dia 17, um domingo, às 18h15min, na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Tags