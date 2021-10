Sesa elogia 2º evento-teste no Castelão e vê com otimismo chance de aumento da capacidade

Secretaria vai apresentar resultados do primeiro evento-teste na semana que vem e cruzar os dados com a situação da pandemia do novo coronavírus no Estado para decidir sobre um aumento de público no Castelão e liberação definitiva

Assim como já havia feito no primeiro evento-teste para o retorno de público ao Castelão, na partida entre Fortaleza e Atlético-GO, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa) considerou positiva a execução do protocolo sanitário no jogo entre Ceará e Internacional, na noite de quarta-feira, 6.

Por meio de vídeo, a secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Ricristhi Gonçalves, avaliou que tanto o clube procedeu da forma correta quanto ao protocolo, como os torcedores colaboraram. Ela citou, no entanto, uma pequena aglomeração no início do evento, antes da entrada dos torcedores ao Castelão, que O POVO também constatou e relatou no jornal desta quinta-feira, 7.

"Nós estivemos presentes durante todo o jogo, a equipe da vigilância sanitária, e nós observamos que de fato os torcedores colaboraram bastante. Tivemos uma pequena aglomeração no início, na entrada dos torcedores na Arena Castelão, mas foi rapidamente resolvido. Os clubes estão colocando equipes para estarem observando se os torcedores estão cumprindo os protocolos sanitários. Nós estamos muito felizes com esse segundo evento teste”, disse Ricristhi.

Com o sucesso dos dois eventos, a secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Sesa acredita que será possível uma liberação definitiva e até mesmo com maior capacidade para presença de público no Castelão. A Secretaria deve apresentar suas impressões de forma oficial sobre os eventos-testes na semana que vem a depender da situação da pandemia do novo coronavírus no Estado, avançar no ponto de retorno das torcidas ao estádio.

“Vamos ter resultado na próxima semana sobre o primeiro (evento-teste), então já vamos ter uma ideia de qual será nossa capacidade de ampliação de público, mas é muito cedo ainda para dizer. Nós precisamos ver como está o cenário em relação à Covid após esse evento, mas estamos muito otimistas de que provavelmente teremos sim a liberação do público nos estádios, mas com uma limitação na capacidade", explica a secretária.

