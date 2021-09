Após convocação da seleção brasileira, Ceará e Fortaleza poderão ter jogos da Série A adiados; entenda

O Alvinegro terá os embates contra Internacional e Atlético-MG, pela 24ª e 25ª rodadas, respectivamente, postergados. Do lado do Tricolor, o confronto direto contra o Flamengo será remarcado

Devido à convocação de atletas para a seleção brasileira realizada nesta sexta, 24, Ceará e Fortaleza poderão ser afetados com seus jogos adiados. Juninho Paulista, ex-atleta e atual coordenador de Futebol da CBF, confirmou que os clubes que tiverem jogadores atuando nas Eliminatórias terão suas partidas postergadas. Isso implicará em dois confrontos do Vovô, contra Inter e Atlético-MG, e um do Leão, diante do Flamengo.



Os jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Catar, que acontecerão nos dias 7, 10 e 14 de outubro, coincidirão com a 24ª, 25ª e 26ª rodadas do Campeonato Brasileiro. Dentre os clubes que cederão atletas, Atlético-MG (Arana), Internacional (Edenílson), Palmeiras (Weverton) e Flamengo (Gabigol e Everton Ribeiro) terão seus jogos adiados.

O Ceará já tem um jogo a menos, o duelo contra o Palmeiras, ainda pela 19ª rodada do Brasileirão, e que ainda não foi remarcado. Agora, o Vovô terá mais dois jogos adiados, os embates contra o Colorado, pela 24ª rodada, que seria na quarta, 6, e diante do Galo, na 25ª, anteriormente no sábado, 9.

Já o Fortaleza estava regular com a competição e não devia nenhum confronto. O Leão terá seu primeiro confronto adiado na partida contra o Flamengo, pela 25ª rodada da Série A, em um confronto direto pelo G-4, antes marcado para o sábado, 9.

Com as mudanças na tabela, a CBF já reconhece a possibilidade de o Campeonato Brasileirão terminar após a data prevista, no dia 5 de dezembro.

