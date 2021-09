Próximo adversário do Ceará na Série A, Chapecoense pode ter até oito desfalques por lesão

Além dos atletas no departamento médico, o time do interior de Santa Catarina precisará de atenção nos cartões, já que terá oito jogadores pendurados

Próximo adversário do Ceará no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense vem a campo desfalcada. Com seis jogadores no departamento médico, dois em transição e outros dois sendo tratados como dúvida, o Índio Condá poderá perder até oito profissionais por questão física. Dentre os atletas lesionados está o ex-Alvinegro, Felipe Baxola, meia atacante que atuou neste início de temporada pelo Vovô.



Os atletas no DM são: o armador Felipe Silva, já citado, o meia Léo Gomes e os goleiros Tiepo e Vagner. O zagueiro Ignácio e o volante Ronei passam por processo de transição. A Chape ainda pode não contar com o defensor Joílson e nem com meio campista Anderson Leite, pois são dúvidas para o confronto.

Além do departamento médico lotado, os catarinenses virão ao Castelão com oito jogadores pendurados, podendo, caso tenham mais uma advertência, aumentar a quantidade de desfalques para a próxima rodada. Dentre os jogadores que não podem receber mais um amarelo ou serão suspensos estão três possíveis titulares, o lateral esquerdo Busanello, o meia Denner e o goleiro Keiller.

Apesar das adversidades, o técnico Pintado vem ensaiando uma Chapecoense mais ofensiva nos treinos e pode jogar na Arena com quatro atacantes, na formação 4-2-4. A provável escalação da Índio Condá deve ser: Keiller; Matheus Ribeiro, Jordan, Kadu e Busanello; Moisés Ribeiro e Denner; Mike, Perotti, Bruno Silva e Anselmo Ramon.

O confronto acontecerá neste sábado, 25, às 17 horas, na Arena Castelão, abrindo a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 25 pontos e apenas dois a mais que o Juventude – 17º colocado e primeiro time da zona de rebaixamento –, o Ceará busca um triunfo em casa contra a Chape para se afastar de uma briga contra o Z-4.

