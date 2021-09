CBF confirma data de jogos entre Fortaleza e Atlético-MG pela Copa do Brasil

Leão e Galo entram em campo pela partida de ida no dia 20 de outubro, às 21h30min, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A partida ocorre no mesmo horário de Athletico-PR e Flamengo. Embate de volta ocorre uma semana depois, no Castelão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira, 23, a data dos jogos do Fortaleza na Copa do Brasil. O Leão enfrenta o o Atlético-MG em jogo válido pelas semifinais do certame. A partida de ida, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, ocorre no dia 20 de outubro, às 21h30min. Já o embate de volta, no Castelão, está marcado para ocorrer no dia 27 de outubro, às 21h30min.

Na atual edição, a equipe do Pici eliminou Caxias-RS, Ypiranga-RS, Ceará, CRB-AL e São Paulo para chegar ao top-4. O Tricolor do Pici se classificou para as semifinais da Copa do Brasil após ultrapassar o São Paulo. No jogo de ida, os times empataram em 2 a 2 e na partida de volta o Leão levou a melhor ao ultrapassar o Tricolor do Morumbi por 3 a 1.

O próximo jogo do Tricolor de Vojvoda ocorre neste domingo, 26, pelo Brasileirão. O Fortaleza enfrenta o Sport na Arena Pernambuco às 18h15min.

