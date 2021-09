Benevenuto valoriza desempenho do Fortaleza e minimiza jejum de vitórias na Série A

Destaque do Fortaleza na temporada em aspectos defensivos, o zagueiro Marcelo Benevenuto concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 23. O camisa 5 comentou sobre o jejum de vitórias do Leão na Série A e do confronto deste domingo, 26, diante do vice-lanterna Sport-PE, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Apesar de ter conquistado a classificação histórica para a semifinal da Copa do Brasil, o Tricolor do Pici vem enfrentando um momento de instabilidade na primeira divisão. Quarto colocado com 33 pontos, o Leão está há seis jogos sem vencer, com três empates e três derrotas.

"Todas as equipes irão passar por essa fase. Tivemos um excelente primeiro turno, vencemos os jogos. Acredito que estamos jogando bem, mas os resultados não estão acontecendo. Temos que valorizar nosso desempenho dentro de campo. A equipe está mantendo um padrão de jogo que o treinador pede para nós."

Diante do Sport, duelo que acontece neste domingo, 26, às 18h15min, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), o Fortaleza terá a oportunidade de se reabilitar na competição contra um adversário fragilizado. O Leão da Ilha, 19º colocado, não comemora um triunfo há sete jogos e também não marcou nenhum gol nesta sequência.

"O maior inimigo é a gente mesmo. Teve jogo em que perdemos para nós mesmos. Não temos que nos preocupar com o Sport, temos que chegar lá, fazer nosso jogo e buscar o resultado positivo."



