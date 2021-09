Gabriel Lacerda comemora nova chance no Ceará e prega respeito à Chapecoense

Zagueiro de 22 anos deverá substituir Messias, suspenso, no duelo do próximo sábado, 25, comenta dupla com Luiz Otávio e projeta fim de sequência negativa na Série A

A primeira suspensão do zagueiro Messias na atual edição da Série A abre espaço para Gabriel Lacerda reaparecer entre os titulares do Ceará diante da Chapecoense-SC, no próximo sábado, 25, às 17 horas, na Arena Castelão, pela 22ª rodada. Feliz com a oportunidade, o jovem defensor fala sobre a dupla com Luiz Otávio e cobra atenção diante do rival catarinense, último colocado da competição.

Cria da base alvinegra, Lacerda disputou 12 partidas no Brasileirão - todas como titular - e balançou as redes duas vezes. A última aparição foi na vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza, no dia 1º de agosto - justamente o último resultado positivo da equipe. Quase dois meses depois, deve ganhar nova chance contra a Chape.

"A gente fica muito feliz, mas isso vai depender do Tiago, ainda não tem nada definido. Fizemos uma semana muito boa de trabalho. Se ele me escolher para ser o titular amanhã (sábado), nesta partida, pode ter certeza que eu vou estar muito preparado. A felicidade é enorme, isso não se compara. A gente vem trabalhando há muito tempo, já tenho um tempinho sem jogar, fiquei fora em algumas partidas. Se eu puder voltar, vou voltar da melhor forma e muito feliz por poder desfrutar dessa oportunidade", disse o camisa 15.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará busca melhora ofensiva diante da Chapecoense, defesa mais vazada da Série A

Ceará compra 30% dos direitos econômicos do lateral-direito Igor; veja detalhes da contratação

Próximo adversário do Ceará na Série A, Chapecoense pode ter até oito desfalques por lesão

No Campeonato Brasileiro, o zagueiro de 22 anos atuou ao lado de Messias em todas as vezes enquanto Luiz Otávio se recuperava de lesão. Desta vez, o camisa 3 fica fora pela primeira vez na competição em razão do terceiro cartão amarelo, e Lacerda formará dupla com o ídolo do Vovô.

"O Luiz e o Messias têm características parecidas, são zagueiro de muita força, cabeceio e velocidade muito boa. O que muda para mim, quando vou jogar com um dos dois, é mais o lado mesmo. Com o Messias, eu jogo mais do lado esquerdo, e com o Luiz Otávio eu costumo jogar pelo lado direito. Mas não sinto tanta diferença, os dois me passam uma confiança, me deixam muito tranquilo na partida. No ano passado, eu joguei mais com o Luiz e esse ano joguei mais com o Messias. Me sinto muito seguro jogando com qualquer um dos dois", avaliou.

Satisfeito com a primeira oportunidade sob o comando de Tiago Nunes, Gabriel Lacerda adota respeito ao próximo rival, lanterna da Série A e com apenas uma vitória em 21 rodadas. Com o Ceará sem vencer há seis jogos - três empates e três derrotas -, o defensor admite cobrança interna para retomar os resultados positivos e subir na classificação.

"Essa cobrança a gente tem em todos os jogos. A gente se cobrou muito na derrota para o Grêmio. Quando foi jogar contra o Atlético-MG foi do mesmo jeito e contra a Chapecoense também. Não importa se está em primeiro ou último lugar, o Campeonato Brasileiro não tem essa diferença. Todos os jogos são muito difíceis. A gente mesmo foi jogar contra o América-MG, fora de casa, e passou muita dificuldade. Para a gente não tem essa diferença, vai ser um jogo extremamente difícil, sabe como eles vão vir", assegurou.

Tags