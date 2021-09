Acesso do Fortaleza à Série B do Campeonato Brasileiro completa quatro anos

Em 23 de setembro de 2017, Tricolor perdeu para o Tupi-MG, mas contou com placar agregado no mata-mata para deixar a Série C após oito temporadas

Há exatos quatro anos, o Fortaleza conseguia o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro após oito temporadas na Terceira Divisão. Naquele dia 23 de setembro de 2017, o Tricolor contou com o placar agregado para garantir a classificação. Após a ascensão, o clube do Pici hoje vive nova realidade, com vaga no G-4 do Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil.

No jogo de ida, na Arena Castelão, o Leão venceu por 2 a 0, com gols de Leandro Lima e Bruno Melo. No embate de volta, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora/MG, o escrete vermelho, azul e branco foi derrotado com tento de Fernando. O saldo de gols no cenário geral do confronto foi o suficiente para garantir o retorno à Segunda Divisão.

Na sequência da campanha, o Tricolor chegou até a final, mas acabou superado pelo CSA-AL e foi vice-campeão: derrota por 2 a 1 no primeiro jogo e empate em 0 a 0 na segunda partida.

No ano seguinte, o Fortaleza conquistou o título da Série B e subiu para a elite nacional. Em 2019, realizou a melhor campanha de um clube cearense no Brasileirão de pontos corridos e se classificou para a Copa Sul-Americana.

Na atual temporada, o Tricolor tem presença frequente entre os quatro primeiros colocados da Série A, com boas chances de classificação inédita para a Copa Libertadores, e está na semifinal da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG.

