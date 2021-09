Juntos, Ceará e Fortaleza somam 12 partidas consecutivas sem vencer na Série A

Ceará e Fortaleza completam juntos 12 jogos seguidos sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Os rivais cearenses não conseguem desencantar na competição e estão há seis rodadas sem comemorar um triunfo. Neste período, tanto o Leão quanto o Vovô conseguiram apenas três pontos dos 18 disputados, chegando a um aproveitamento de 16,6%.



Devido ao mau desempenho recente apresentado, resultando na 13ª posição, o Ceará vem caindo na tabela e, com 25 pontos, tem somente três de vantagem sobre o Grêmio (17ª) e o América (16ª), ambos com 22 – são as primeiras equipes dentro da zona de rebaixamento. Além da proximidade com os clubes do Z-4, o Vovô vê crescer a distância do G-6. Antes na perseguição dos seis mais bem colocados, atualmente o Alvinegro está a cinco do Corinthians, com 30.

Com poucos pontos somados no período e um jogo adiado contra o Palmeiras, o time de Porangabuçu viu os adversários passarem e voltou a ficar de fora da zona da Sul-Americana após 16 rodadas consecutivas dentro.

Mesmo perdendo apenas uma posição após ficar seis jogos sem vencer, ocupando atualmente a quarta colocação, o Fortaleza vê sua vaga ameaçada pelas equipes em ascensão. Com 33 pontos, o Leão tem a mesma quantidade do Bragantino (5º) e três a mais que o Corinthians (6º), com 30. Com Cuiabá e Fluminense ainda entrando na rodada, na partida de logo mais, às 20 horas, na Arena Pantanal, em caso de triunfo carioca, o Tricolor das Laranjeiras roubaria a posição do Timão e ficaria a dois dos cearenses.

Vale ressaltar que o Fortaleza tem um jogo a mais que o Massa Bruta, podendo ser ultrapassado após cumprir o duelo em atraso. Além de também ter uma partida a mais que o último adversário, o Internacional, sétimo colocado, com 29 pontos, podendo ficar a um do Leão.

Ceará e Fortaleza voltam a campo neste final de semana pela 22ª rodada da Série A. O Alvinegro enfrenta a Chapecoense na Arena Castelão, no sábado, 25, às 17 horas. Já o Tricolor atua no domingo, 26, na Ilha do Retiro, às 18h15min, diante do Sport.

