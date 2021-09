Jussa lamenta derrota do Fortaleza com gol nos acréscimos: "Temos que voltar a vencer"

Leão do Pici foi derrotado em 1 a 0 pelo Internacional no Beira-Rio na manhã deste domingo, 19. Volante pontuou na saída de campo que "detalhes" fizeram a diferença no resultado

O Fortaleza protagonizou uma partida bastante disputada, mas foi derrotado pelo Internacional por 1 a 0, com gol nos acréscimos na manhã deste domingo, 19, no Beira-Rio. Na saída de campo, o volante Matheus Jussa lamentou o revés com gol sofrido nos últimos minutos.

"Nos doamos. Não podemos tomar um gol no final desse jeito. São detalhes que fazem a diferença. Temos que voltar a vencer no Brasileiro. Vamos arrumar para ganhar três pontos", destacou o jogador do Tricolor do Pici.

Com o resultado, o Leão chega e seis jogos sem vitória na Série A, sendo a derrota deste domingo, 19, a terceira seguida no campeonato. Na próxima rodada, o time comandado por Vojvoda enfrenta o Sport fora de casa, em jogo realizado no próximo domingo, 26, às 18h15min.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags