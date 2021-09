Vojvoda classifica derrota do Fortaleza diante do Inter como "injusta" e "difícil de digerir"

Técnico argentino destacou em coletiva cedida após a partida que nível do Tricolor do Pici tem subido nas últimas partida e pontou que expulsões foram mais prejudiciais ao Leão que ao Colorado

Fora de casa, o Fortaleza foi derrotado na manhã deste domingo, 19, diante do Internacional por 1 a 0 com gol marcado nos acréscimos pelos donos de casa. Em coletiva cedida após a partida, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda classificou o revés como "difícil de digerir" e falou sobre a expulsão de David e a ausência de Ronald no time titular.

O treinador destacou que o Leão tem melhorado de nível, fez uma boa partida, mas que uma desatenção tirou os pontos da equipe. "Uma derrota muito difícil de digerir, muito difícil de explicar. O nível do time está subindo. O nível do time contra o São Paulo foi bom, contra o Atlético-MG foi bom e hoje nós criamos opções de gol. O controle do jogo, por momentos, foi do Fortaleza. Uma desatenção no último minuto de jogo nos deixa com mãos vazias", disse o técnico, que também categorizou o resultado como injusto.

Com o revés decretado ao apito final, Vojvoda acredita que o Tricolor do Pici precisa tirar forças do futebol jogado para se recuperar na competição. Com a derrota, o Fortaleza chegou a seis jogos sem vitória na Série A.

"Eu acho sim, injusta, mas é o futebol. O Fortaleza tem que tirar forças disso. Há que analisar o nível do time, que foi bom. Era um campo difícil, mas o Fortaleza foi superior ao adversário por momentos criando opções de gols muito claras. Contra o Atlético-MG nós fizemos um bom jogo sem criar opções muito claras. Hoje, as opções de gols criadas pelo time foram para ganhar o jogo, mas o futebol é um esporte em que muitas vezes um time faz tudo para ganhar e não consegue. Nesse momento, eu tenho dor, os jogadores também e a torcida, mas eu confio no meu time", destacou.

Com relação a formação do jogo e os acontecimentos da partida, o argentino salientou que a expulsão de David após desentendimento com Saravia foi mais prejudicial ao Tricolor do Pici e disse que a ausência de Ronald no time titular foi uma escolha.



"Há que analisar a expulsão do David. Acho que prejudica mais ao Fortaleza que a expulsão de Saravia ao Inter. Fazia muito pouco tempo que David havia entrado estava mostrando sua potencial no ataque. Quanto a escalação de Ronald, eu tenho que escolher quem eu tenho que colocar em campo. Tenho opções e, nessa partida, não acho que influenciou eu colocar um ou outro jogador", pontuou.

