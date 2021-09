Ferroviário enfrenta o Volta Redonda buscando o G-4 da Série C

Ferroviário e Volta Redonda-RJ se enfrentam neste sábado, 4, às 21 horas, no Raulino de Oliveira, pela 15ª rodada da Série C, em confronto direto por uma vaga no G-4, do Grupo A. Na quinta posição e com 20 pontos, o Tubarão da Barra tenta quebrar a sequência de seis empates seguidos diante do sexto colocado, com 19, o Voltaço.



O Ferrão não consegue vencer um confronto na terceira divisão desde a oitava rodada da competição, no triunfo por 1 a 0 diante do Manaus. Desde a vitória, foram seis jogos seguidos com empates, três deles sem as equipes marcarem nenhum gol. O time da Barra somou seis pontos dos 18 possíveis, obtendo um aproveitamento de 33,3%.

Os três gols marcados e três sofridos nestes seis confrontos refletem a pouca produtividade ofensiva e ótima efetividade defensiva do Tubarão. A equipe tem a melhor defesa de toda a Série C, só vazada em sete oportunidades. Porém, o ataque balançou as redes apenas oito vezes e está empatado com o Oeste-SP entre os clubes com menos tentos em toda a divisão.

Principal nome do setor de frente Coral, o atacante Edson Cariús reconheceu que “pode render mais”. O centroavante do Ferrão afirmou que o clube não está aproveitando as oportunidades e que precisa ter calma, tranquilidade e paciência nestes momentos de decisão.

“Está faltando aproveitar mais as oportunidades. Quando as oportunidades aparecem, nós temos que ter calma, tranquilidade e paciência. No momento de finalizarmos, estamos com muita ansiedade, e isso acaba atrapalhando. Esses empates têm prejudicado a gente, já poderíamos ter garantido nossa classificação”, relatou Cariús.

Mesmo com baixo número de gols e a sequência sem vitória, o Ferroviário se mantém próximo do G-4 e, na quinta colocação, está a um ponto de distância de Paysandu (4º), Botafogo-PB (3º) e Manaus (2º), todos com 21. O Tubarão da Barra ainda segue próximo da líder Tombense-MG, tendo só dois a menos. Apesar de precisar de outros resultados, uma vitória dos cearenses contra o Volta Redonda-RJ poderia deixar o clube na primeira colocação do Grupo A.

Ficha Técnica:

Arbitragem

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade

Árbitro Assistente: Paulo de Tarso Bregalda Gussen

Árbitro Assistente: Luanderson Lima dos Santos

Transmissão:

TV NSports

Local e horário

Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda - sábado, 04, às 21 horas

Provável Escalação:

Ferroviário

Rafael; Polegar, Vitão, Richardson e Emerson; Wesley Dias, Sousa Tibiri, Dudu; Reinaldo, Dioguinho e Edson Cariús. Tec: Francisco Diá

Volta Redonda

Vinicius; Júlio, Davison, Dilsinho e Luiz Paulo; Barra, Emerson, Naninho e Michael; Pedrinho e Olavio. Tec: Neto Colucci

