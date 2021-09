FutCast #172 - Tiago Nunes assume o Ceará | Lucas Lima estreia no Fortaleza

O FutCast desta semana repercute a troca no comando técnico do Ceará e a estreia do meia Lucas Lima no Fortaleza. O Alvinegro demitiu Guto Ferreira após a derrota para o América-MG, pela Série A, e anunciou Tiago Nunes como novo comandante. Já o Tricolor ficou no 0 a 0 com o Cuiabá-MT, jogo que contou com a primeira participação do recém-contratado.

Com apresentação de Lucas Mota e comentários de Thiago Minhoca, Gerson Barbosa e Afonso Ribeiro, o grupo analisa os principais fatos do futebol cearense no FutCast.

Ouça abaixo o episódio 172 completo:

