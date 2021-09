"Sei que posso render muito mais", diz Edson Cariús sobre o seu momento no Ferroviário

Na manhã desta quinta-feira, 2, o Tubarão da Barra realizou o último treino preparatório para o duelo diante do Volta Redonda-RJ, que acontece neste sábado, às 21 horas, no estádio Raulino de Oliveira, pela 15ª rodada da Série C. O Coral embarcou para o Rio de Janeiro no período da tarde.



Atualmente na quinta colocação do Grupo A, com 20 pontos, o Ferrão está com uma sequência de nove partidas de invencibilidade, mas com seis empates consecutivos. Para Edson Cariús, a equipe não está conseguindo ser efetiva na conclusão das jogadas.

"Está faltando aproveitar mais as oportunidades. Quando as oportunidades aparecem, nós temos que ter calma, tranquilidade e paciência. No momento de finalizarmos, estamos com muita ansiedade, e isso acaba atrapalhando. Esses empates tem prejudicado a gente, já poderíamos ter garantido nossa classificação. Temos que ter tranquilidade, a competição está na reta final, o grupo está muito embolado. Precisamos ter tranquilidade nesses jogos que restam para que possamos aproveitar as oportunidades, concluir em gol e voltar a vencer."

O atacante de 32 anos retornou ao Coral depois de passagens apagadas por Fortaleza, CRB-AL, Al-Jabalain, da Arábia Saudita, e Remo-PA. O centroavante foi contratado sob a expectativa de repetir as boas atuações com a camisa coral em 2019, quando marcou 19 gols e brigou pela artilharia do Brasil. Contudo, desde sua volta, o camisa 35 atuou em seis partidas e não conseguiu fazer nenhum gol. O Tubarão tem o pior ataque do Grupo A, com apenas 8 tentos em 14 rodadas.

"É um momento difícil. Sou um cara que me cobro muito. Eu não estou satisfeito com o meu momento, sei que posso render muito mais. Tenho trabalhado para isso, dia após dias. Trabalho fora dos treinos, nos dias de folga. Eu sei o quanto posso ajudar esse grupo e o Ferroviário. No momento certo os gols vão aparecer e vamos conseguir o nosso objetivo, que é a classificação."



