Wesley Dias, do Ferroviário, diz que equipe está "trabalhando ao máximo" para voltar a vencer

Volante do Tubarão da Barra ressaltou o empenho do grupo no dia a dia do clube e ressaltou a importância de o time ser mais decisivo

O Ferroviário segue se preparando para o duelo diante do Volta Redonda-RJ, que acontece sábado, 4 de setembro, às 21 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar do empate por 0 a 0 na última rodada contra o Jacuipense-BA — o sexto consecutivo do Tubarão na competição —, o Coral ganhou uma posição na tabela e subiu para o quinto lugar, com 20 pontos.

Na tarde desta terça-feira, o treinador Francisco Diá realizou treinamentos com ênfase nas conclusões ao gol. A equipe está enfrentando muitas dificuldades no setor ofensivo e não tem conseguido marcar nas partidas. Com apenas oito tentos em 14 rodadas, o Tubarão da Barra se tornou o pior ataque do Grupo A.

Sobre o assunto Ferroviário pressiona Jacuipense, mas não marca e empata sexto jogo consecutivo na Série C

Com três cearenses, sorteio da fase prévia da Copa do Nordeste será nesta quinta

"Os resultados não estão vindo. Nós estamos tentando. Queremos a vitória. Fica claro para todo mundo o quanto temos lutado e batalhado para que esse gol saia. Não saiu ainda, mas tenho muita fé que no próximo jogo possamos ser mais felizes nas nossas finalizações e no nosso jogo em conjunto, para que possamos sair com a vitória”, ressaltou Wesley Dias.

Com quatro rodadas restantes para o término da primeira fase da Terceirona, o Grupo A está embolado e indefinido. O Ferroviário, atualmente na quinta colocação com 20 pontos, está a dois de diferença do líder Tombense-MG, com 22. Paysandu-PA (4º), Botafogo-PB (3º) e Manaus-AM (2º), completam o G-4, ambos com os mesmos 21 pontos.

"Está muito embolado. A tabela nos ajudou muito. Nosso foco e pensamento é ir lá em Volta Redonda e empenhar nosso jogo, ser decisivo e sair com os três pontos. Claro que queremos ganhar todos os jogos. Estamos trabalhando ao máximo. Eu sei que quando começar a fluir, esses gols vão vir", contou o volante.



Tags