Cearenses já conhecem adversários na fase preliminar da Copa do Nordeste

Em sorteio realizado nesta quinta-feira, 02, às 12 horas, a Copa do Nordeste definiu os confrontos da fase preliminar da competição regional. Atlético-CE e Floresta estão deste a primeira etapa e irão enfrentar Jacuipense-BA e Treze-PB, respectivamente, fora de casa. Já o Ferroviário entra na segunda parte e encara o vencedor do embate entre Juazeirense-BA e Central-PE.

Floresta e Atlético-CE estavam no Bloco 2 e só poderiam enfrentar as equipes do 1. Esta etapa inicial é definida em jogo único e na casa das equipes do primeiro pote. O Lobo da Vila joga em Campina Grande e a Águia da Precabura no interior da Bahia, no Riachão de Jacuípe.

Caso passem de fase, os dois cearenses irão encontrar adversários conhecidos do Campeonato Brasileiro. Ambos do Grupos A da Série C, o Floresta poderá enfrentar o Santa Cruz-PE, lanterna da competição. Já o Atlético-CE tem a chance de encarar o ABC-RN, os dois são do Grupo 3, da quarta divisão, e o time potiguar é o líder.

Já o Tubarão da Barra ficou no pote 3B e enfrentará o vencedor do confronto entre Juazeirense-BA e Central-PE. A segunda etapa também será em jogo único e o mandante é decidido pelo mais bem ranqueado da CBF. O Ferrão é o 51º enquanto os baianos são os 81º e o time de Caruaru o 86º, por isso será receberá o confronto em casa.

Os duelos da primeira etapa serão nos dias 13 ou 14 de outubro, enquanto a segunda fase será disputada em 20 ou 21 do mesmo mês. Já a terceira fase, que definirá quem avança para o torneio, terá partidas de ida e volta: nos dias 27 ou 28 de outubro e 3 ou 4 de novembro.

Confira todos os duelos da fase preliminar da Copa do Nordeste:

Primeira etapa (jogo único)

River-PI x Lagarto-SE

Moto Club-MA x Retrô-PE

Treze-PB x Floresta, em campina grande

Juazeirense-BA x Central-PE

ASA-AL x Sousa-PB

Jacuipense-BA x Atlético-CE

Itabaiana-SE x Bahia de Feira-BA

Imperatriz-MA x Fluminense-PI

Segunda fase (jogo único)

CRB x Vencedor de River e Lagarto

América-RN x Vencedor de Moto Club-MA x Retrô-PE

Santa Cruz x Vencedor do Treze-PB x Floresta

Ferroviário x Vencedor de Juazeirense-BA x Central-PE

Confiança x Vencedor de ASA-AL x Sousa-PB

ABC x Vencedor de Jacuipense-BA x Atlético-CE

Vitória x Vencedor de Itabaiana-SE x Bahia de Feira-BA

Botafogo-PB x Vencedor de Imperatriz-MA x Fluminense-PI

