Mozart enaltece Matheus Araújo e Vina artilheiros no Ceará: "Se combinam muito bem"

Técnico Mozart comentou o desempenho do Ceará após empate diante do Iguatu. / Crédito: Gabriel Silva/CearaSC

O Ceará goleou o Ferroviário por 5 a 1, na noite desse domingo, 25, no Estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela 1ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense 2026. Mozart, comandante do Vovô, comentou sobre as atuações da dupla de artilheiros do clube neste início de temporada, avaliou a estreia de Juan Alano e falou sobre a utilização de atletas oriundos das categorias de base.

Siga o canal Esportes O POVO no WhatsApp Vina e Matheus Araújo, que vêm dividindo o protagonismo com o emblema preto e branco no ano, já contabilizam, juntos, seis gols — três de cada —, o que significa participação direta em 50% dos tentos feitos pelo Vovô até aqui na temporada.

“O Matheus (Araújo) é um meia de origem, mas que tem também um perfil atlético para jogar de ponta. Já o Vina, eu o considero um jogador acima da média. Talvez ele faça coisas que, principalmente no cenário atual do nosso futebol, poucos conseguem fazer. E eles se combinam muito bem. Então, são jogadores que se conectam bem ali naquele setor”, disse o treinador. Iniciando a partida com dois atletas formados em suas categorias de base, Pedro Gilmar — autor do primeiro gol do Ceará — e Lucca — que também balançou as redes —, e promovendo a estreia no time profissional de Melk, o Alvinegro teve dois jogadores recém-chegados ao elenco principal ganhando minutos diante do Ferrão. Com a grande utilização que Mozart vem promovendo em 2026, o Vovô já teve seis jovens atletas ganhando espaço no Cearense. Além de Gilmar e Melk, Gabriel Silva, João Gabriel, Guilio e Kauã Zigler tiveram chance.

Estreia de Juan Alano no Ceará Retornando ao futebol brasileiro após seis temporadas no Japão, o meia-atacante Juan Alano estreou pelo Ceará com assistência. O atleta de 29 anos entrou aos 31 minutos da segunda etapa e conseguiu acertar bonito lançamento para o gol de Fernandinho, o quinto do Vovô na goleada diante do Tubarão. Com o debute em destaque, Mozart comentou sobre a versatilidade que o camisa 10 alvinegro pode exercer ao longo da temporada e explicou o porquê de só estar utilizando o jogador nesta segunda fase do Manjadinho.