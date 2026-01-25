Matheus Araújo brilha em clássico, marca dois gols e iguala Vina na artilharia do Ceará

Matheus Araújo brilha em clássico, marca dois gols e iguala Vina na artilharia do CearáO meia tem sido um dos destaques do Ceará na temporada de 2026 sob o comando do técnico Mozart
O meio-campista Matheus Araújo foi um dos principais destaques do Ceará na goleada sobre o Ferroviário neste domingo, 25, em confronto que marcou a abertura da segunda fase do Campeonato Cearense.
No Clássico da Paz, Matheus Araújo foi o autor de dois dos cinco gols marcados pelo Alvinegro de Porangabuçu. Ambos os tentos do meia foram anotados no primeiro tempo da partida: um com assistência de Pedro Henrique e outro após rebote do goleiro Sivaldo.
Com o bom desempenho na partida, Matheus Araújo se igualou a Vina na artilharia do Ceará na temporada e também do Campeonato Cearense, já que os dois jogadores possuem três gols marcados.
O número de tentos, inclusive, já é o mesmo que o meio-campista teve no ano passado, quando disputou 25 jogos com a camisa do Alvinegro. Vale ressaltar que, diante do Ferroviário, o técnico Mozart optou por escalar Matheus Araújo como ponta esquerda, função em que o jogador se destacou.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente