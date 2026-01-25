Joia da base, Pedro Gilmar marca 1º gol pelo Ceará e se firma na titularidade

Joia da base, Pedro Gilmar marca 1º gol pelo Ceará e se firma na titularidadeO jovem zagueiro tem aproveitado as oportunidades oferecidas pelo técnico Mozart e vem se firmando como titular do Vovô em 2026
O jovem zagueiro Pedro Gilmar viveu um momento especial na noite deste domingo, 25, no Presidente Vargas. No Clássico da Paz contra o Ferroviário, o jogador foi o responsável por marcar o primeiro gol do Vovô na partida – que também representou o seu primeiro no time profissional do clube.
O lance aconteceu logo aos cinco minutos de jogo, quando Vina cobrou falta com precisão para Pedro Gilmar. O zagueiro subiu alto e, com categoria, fez um bonito gol de cabeça. Na comemoração, o atleta se emocionou e foi abraçado pelo elenco do Alvinegro de Porangabuçu.
Joia das categorias de base do Ceará, Pedro Gilmar se firmou como titular da equipe principal nesta temporada, após a saída de peças da posição, como Marcos Victor e Willian Machado – que eram os titulares em 2025 – além de Marllon.
+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club
As oportunidades oferecidas pelo técnico Mozart foram bem aproveitadas pelo jovem zagueiro, que tem tido atuações seguras neste início de ano ao lado de Éder. No atual elenco, o comandante do Vovô também tem dado espaço para outros atletas oriundos da base, como Gabriel Silva e Boateng.