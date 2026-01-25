Joia da base, Pedro Gilmar marca 1º gol pelo Ceará e se firma na titularidade

O jovem zagueiro tem aproveitado as oportunidades oferecidas pelo técnico Mozart e vem se firmando como titular do Vovô em 2026

O jovem zagueiro Pedro Gilmar viveu um momento especial na noite deste domingo, 25, no Presidente Vargas. No Clássico da Paz contra o Ferroviário, o jogador foi o responsável por marcar o primeiro gol do Vovô na partida – que também representou o seu primeiro no time profissional do clube.

O lance aconteceu logo aos cinco minutos de jogo, quando Vina cobrou falta com precisão para Pedro Gilmar. O zagueiro subiu alto e, com categoria, fez um bonito gol de cabeça. Na comemoração, o atleta se emocionou e foi abraçado pelo elenco do Alvinegro de Porangabuçu.