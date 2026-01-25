Ceará anuncia contratação do meia-atacante Matheusinho para 2026

Ceará oficializa a contratação do meia-atacante Matheusinho até o fim de 2026No último ano, vestindo a camisa do Sport, o atacante disputou 25 partidas, acumulando dois gols e quatro assistências na Ilha do Retiro
O Ceará oficializou, neste domingo, 25, a contratação do meia-atacante Matheusinho. O jogador já vinha treinando no CT de Porangabuçu enquanto aguardava a rescisão contratual com o Sport, seu agora ex-clube. O atleta pertence ao Santa Clara, de Portugal, e chega por empréstimo ao Vovô até o final desta temporada.
"Estou muito feliz por estar nesse clube de massa que é o Ceará. Espero retribuir da melhor forma possível. Que seja um ano abençoado para a gente, que possamos alcançar todos os nossos objetivos. Vou dar a minha vida para defender essa camisa e para colocar o Ceará no seu devido lugar, que é na elite do futebol", afirmou o jogador, em entrevista ao site oficial do clube.
Na último ano, vestindo a camisa rubro-negra, o atacante disputou 25 partidas, acumulando dois gols e quatro assistências na Ilha do Retiro. Todos os seus números na temporada passada foram registrados durante a Série A do Campeonato Brasileiro.
Revelado pelo América-MG, Matheusinho possui um currículo com passagens pelo Criciúma e pelo futebol de Israel, onde defendeu o Beitar Jerusalém e o Ashdod. O atleta chegou a despertar o interesse do Fortaleza nesta janela de transferências, mas as tratativas com o rival não avançaram, abrindo caminho para o acerto com o Alvinegro.
Matheusinho é o sexto reforço anunciado pelo Vovô para as competições de 2026. Além dele, o clube já oficializou as chegadas de Jorge Meurer, Alex Silva, Julio César, Fernando e Juan Alano.