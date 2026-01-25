Fernandinho celebra gol em goleada e desabafa: "Jogar no Ceará não é fácil"O jogador fez questão de exaltar o suporte recebido pela comissão técnica. "Agradeço a confiança do professor, que é essencial para mim"
O Ceará atropelou o Ferroviário por 5 a 1 neste domingo (25), no Estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela abertura da segunda fase do Campeonato Cearense. O último tento da goleada alvinegra foi convertido por um atleta que enfrentava forte resistência das arquibancadas nas últimas exibições: o atacante Fernandinho.
No elenco desde a temporada passada, o camisa 11 comentou, após o apito final, sobre o atual cenário de pressão e a complexidade de defender as cores da agremiação. "Eu trabalhei muito e trabalho todo dia para buscar isso. Jogar no Ceará não é fácil, tem cobranças. Então a gente tem que a cada dia buscar melhorar".
O jogador fez questão de exaltar o suporte recebido pela comissão técnica. "Agradeço a confiança do professor, que é essencial para mim. Espero melhorar a cada dia, a cada treino, para que eu possa fazer mais coisas. Eu sei que esperam coisas boas de mim", completou.
Fernandinho ainda rememorou o período conturbado em 2025, quando desfalcou a equipe em diversas oportunidades devido a problemas físicos. "Eu buscava esse gol. Passei o ano passado com muitas lesões, mas esse ano, se Deus quiser, vou dar a volta por cima. A cada jogo, vamos buscar o resultado positivo".