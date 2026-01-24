Fred Bandeira deixa departamento jurídico do Ceará: "Saio com consciência tranquila"

Fred Bandeira, diretor jurídico do Ceará / Crédito: Divulgação/CSC

Após dois anos e meio, Fred Bandeira deixou o departamento jurídico do Ceará. Desde 2023 atuando como diretor da pasta, o dirigente entregou sua renúncia ao presidente João Paulo Silva na última segunda-feira, 19. Em contato com o Esportes O POVO, Fred falou sobre sua saída e relembrou sua trajetória no Ceará. "Foram dois anos e dez meses de um trabalho árduo. Infelizmente, no clube, nós não somos remunerados, mas a entrega e o trabalho é muito grande. Mas é um momento de pensar no lado pessoal."

Em nota divulgada à imprensa, agradeceu pelo período no Vovô e desejou boa sorte ao time. "Levo comigo o orgulho de ter contribuído, dentro da minha missão, para o crescimento institucional do clube e para a construção de bases mais sólidas e responsáveis. Saio com a consciência tranquila, com gratidão a todos que confiaram no meu trabalho e com o sentimento de dever cumprido. "Desejo ao Ceará Sporting Club que siga firme em sua caminhada de crescimento, grandeza, conquistas e principalmente profissionalização, sempre honrando sua história e sua torcida." Trabalho no TJDF e atritos com Paz Apesar de ter trabalho no Ceará nos últimos dois anos, o nome de Fred Bandeira é ligado ao futebol há algum tempo. Como presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), participou de importantes decisões para o esporte cearense.