Fred Bandeira deixa departamento jurídico do Ceará: "Saio com consciência tranquila"Em nota divulgada para a imprensa, agradeceu pelo período no Vovô e desejou boa sorte ao time
Após dois anos e meio, Fred Bandeira deixou o departamento jurídico do Ceará. Desde 2023 atuando como diretor da pasta, o dirigente entregou sua renúncia ao presidente João Paulo Silva na última segunda-feira, 19.
Em contato com o Esportes O POVO, Fred falou sobre sua saída e relembrou sua trajetória no Ceará. "Foram dois anos e dez meses de um trabalho árduo. Infelizmente, no clube, nós não somos remunerados, mas a entrega e o trabalho é muito grande. Mas é um momento de pensar no lado pessoal."
Em nota divulgada à imprensa, agradeceu pelo período no Vovô e desejou boa sorte ao time. "Levo comigo o orgulho de ter contribuído, dentro da minha missão, para o crescimento institucional do clube e para a construção de bases mais sólidas e responsáveis. Saio com a consciência tranquila, com gratidão a todos que confiaram no meu trabalho e com o sentimento de dever cumprido.
"Desejo ao Ceará Sporting Club que siga firme em sua caminhada de crescimento, grandeza, conquistas e principalmente profissionalização, sempre honrando sua história e sua torcida."
Trabalho no TJDF e atritos com Paz
Apesar de ter trabalho no Ceará nos últimos dois anos, o nome de Fred Bandeira é ligado ao futebol há algum tempo. Como presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), participou de importantes decisões para o esporte cearense.
A mais recente ocorreu em 2022, quando paralisou o estadual por suspeitas de manipulação de jogos. O caso foi para no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que validou as partidas e determinou inspeção no TJDF.
Esse episódio gerou atrito entre o então presidente do Fortaleza à época, Marcelo Paz, e Fred. O ex-dirigente do Leão questionou a indicação de Bandeira à presidência do Tribunal. Fred respondeu e disse se tratar de um ataque pessoal.