Vina marca em vitória do Ceará, se emociona e pede desculpas

Vina marca em estreia pelo Cearense, se emociona e desabafa sobre rebaixamento

Meia-atacante de 32 anos vai para a sua quinta temporada pelo Vovô em 2026. Jogador comentou sobre momento de reconexão com a torcida alvinegra
O Ceará venceu na noite desta quarta-feira, 14, o Maranguape por 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Cearense 2026. O único gol do embate, marcado na reta final do confronto, foi anotado por Vina. Após o jogo, o meia-atacante, nitidamente emocionado, comentou a respeito do rebaixamento do Vovô à Série B do Brasileirão e pediu desculpas ao torcedor pelo descenso.

“É pedir desculpas ao nosso torcedor. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que sumi. Tive que tirar um tempo para mim, para a minha família. Foi difícil, acho que ninguém esperava o que aconteceu. Mas é continuar trabalhando. Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Estar aqui hoje é um grande privilégio, uma grande honra. Sempre deixei claro isso”, falou o atleta.

O paranaense de 32 anos mostrou clareza do momento de reconexão com a torcida, ainda magoada com o rebaixamento. O jogador ressaltou o desejo de uma temporada de volta por cima para o clube em 2026.

“A gente sabe que é momento também de reconquistar nosso torcedor. Como falei, a gente sofre, mas eu sei que o torcedor sofre ainda mais. Essa vitória aqui tem que ter a mesma importância que a última, se Deus quiser, com a nossa classificação para a Série A. Então, que a gente possa escrever uma grande história neste ano, com muita dedicação e, claro, poder fazer o nosso torcedor sorrir novamente”, finalizou ele.

Como fica o Vovô no Manjadinho

Com o resultado conquistado diante do Gavião, o Alvinegro saltou para a liderança do Grupo B, com seis pontos conquistados. O próximo desafio será já neste sábado, 17, diante do Iguatu, no PV, às 16h30min.

