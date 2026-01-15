Vina marca em vitória do Ceará, se emociona e pede desculpas

Vina marcou o gol do Ceará na vitória diante do Maranguape, pelo Campeonato Cearense. / Crédito: FCO FONTENELE

O Ceará venceu na noite desta quarta-feira, 14, o Maranguape por 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Cearense 2026. O único gol do embate, marcado na reta final do confronto, foi anotado por Vina. Após o jogo, o meia-atacante, nitidamente emocionado, comentou a respeito do rebaixamento do Vovô à Série B do Brasileirão e pediu desculpas ao torcedor pelo descenso. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp “É pedir desculpas ao nosso torcedor. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que sumi. Tive que tirar um tempo para mim, para a minha família. Foi difícil, acho que ninguém esperava o que aconteceu. Mas é continuar trabalhando. Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Estar aqui hoje é um grande privilégio, uma grande honra. Sempre deixei claro isso”, falou o atleta.