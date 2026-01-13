Em gesto raro no futebol, Zanocelo chora e se declara ao Ceará: "Vou dar tudo de mim"

Zanocelo concedeu entrevista coletiva no Ceará nesta sexta-feira, 17, antes do jogo contra o Botafogo. / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Uma carta aberta em voz alta, com lágrimas e uma emoção verdadeira. A coletiva de Vinícius Zanocelo foi muito além de uma entrevista pré-jogo do Ceará: marcou um momento cada vez mais raro no futebol, em que atleta e clube, de forma genuína, demonstram tanto carinho um pelo outro. Ali, sentado na sala de imprensa e de frente para seus familiares, o volante abriu mão de qualquer protocolo e se declarou ao Vovô. Antes, Lucas Drubscky e Haroldo Martins, dirigentes do Alvinegro, não pouparam elogios ao jogador. Os dois lembraram dos bastidores da negociação para ter Zanocelo em 2026, mesmo em um contexto complicado após a queda. O volante travou conversas com outros clubes, incluindo da Série A, e deu prioridade total ao time cearense.

A conversa com o presidente João Paulo Silva Enquanto dava seu depoimento carregado de emoção, Zanocelo relembrou um fato que ficou marcado em sua passagem pelo Ceará em 2025: uma conversa com João Paulo Silva, presidente alvinegro. Na ocasião, o Vovô vivia uma situação ainda tranquila na Série A, e o rebaixamento era algo totalmente fora dos planos. "Ficou muito marcado para mim quando a torcida veio ao nosso treino, e eu estava com meu pai ali fora. O presidente passou, e nós não esperávamos o rebaixamento. Ele olhou nos meus olhos e disse que faria de tudo para me comprar, naquele momento em que estávamos bem. E eu não acho justo, no momento delicado do clube, virar as costas. Eu estou muito feliz. Criei uma identificação muito grande com esses caras e com o clube inteiro, desde o marketing, a cozinha e as tias", contou.