Em gesto raro no futebol, Zanocelo chora e se declara ao Ceará: "Vou dar tudo de mim"O volante, em entrevista coletiva, se emocionou ao falar sobre a permanência no clube e definiu o momento como o "mais feliz" da sua vida
Uma carta aberta em voz alta, com lágrimas e uma emoção verdadeira. A coletiva de Vinícius Zanocelo foi muito além de uma entrevista pré-jogo do Ceará: marcou um momento cada vez mais raro no futebol, em que atleta e clube, de forma genuína, demonstram tanto carinho um pelo outro. Ali, sentado na sala de imprensa e de frente para seus familiares, o volante abriu mão de qualquer protocolo e se declarou ao Vovô.
Antes, Lucas Drubscky e Haroldo Martins, dirigentes do Alvinegro, não pouparam elogios ao jogador. Os dois lembraram dos bastidores da negociação para ter Zanocelo em 2026, mesmo em um contexto complicado após a queda. O volante travou conversas com outros clubes, incluindo da Série A, e deu prioridade total ao time cearense.
O caminho mais fácil, diante de uma queda, talvez fosse virar as costas e seguir a carreira em outro lugar. Para Zanocelo, não. Ele quis ficar no Ceará e lutou para isso, atitude recíproca do departamento de futebol alvinegro. Os dois lados conseguiram selar a união definitiva. Com os olhos cheios de lágrimas, o volante reforçou o quão simbólico aquele momento representava em sua vida.
“A verdade é que passa um filme na cabeça. Eu falei para o Lucas (Drubscky) e o Haroldo (Martins) que é o momento mais feliz da minha vida. Parece uma coisa simples, mas eu sempre fui uma pessoa muito de coração. E, com a minha família aqui, nesse momento tão importante para mim, em que estou tão feliz, é um privilégio estar aqui. Digo isso todos os dias para a minha esposa: é um privilégio estar vestindo essa camisa”, disse.
“É agradecer ao Lucas, ao Haroldo e ao presidente João Paulo. Sei que é um esforço tremendo do clube me manter aqui, e vocês foram peça fundamental nessa minha decisão. Além de baitas profissionais, são baitas seres humanos. São por essas pessoas que eu quero correr, que eu quero lutar dentro de campo. Minha eterna gratidão por estar vivendo esse momento com a minha família”, completou.
A conversa com o presidente João Paulo Silva
Enquanto dava seu depoimento carregado de emoção, Zanocelo relembrou um fato que ficou marcado em sua passagem pelo Ceará em 2025: uma conversa com João Paulo Silva, presidente alvinegro. Na ocasião, o Vovô vivia uma situação ainda tranquila na Série A, e o rebaixamento era algo totalmente fora dos planos.
“Ficou muito marcado para mim quando a torcida veio ao nosso treino, e eu estava com meu pai ali fora. O presidente passou, e nós não esperávamos o rebaixamento. Ele olhou nos meus olhos e disse que faria de tudo para me comprar, naquele momento em que estávamos bem. E eu não acho justo, no momento delicado do clube, virar as costas. Eu estou muito feliz. Criei uma identificação muito grande com esses caras e com o clube inteiro, desde o marketing, a cozinha e as tias”, contou.
“Eu me sinto em casa. Eu fiz de tudo para estar aqui. Criei uma identificação muito grande com todos daqui, com os jogadores, com quem temos um ambiente incrível. Com vocês, torcedores. Cada mensagem de carinho e de apoio tocou muito meu coração. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado ao clube por acreditar em mim. Eu vou dar tudo de mim para que possamos comemorar muitos títulos, conquistas e objetivos”, comentou.
“Agradecer à minha família. Eu nunca fui tão valorizado assim, e tê-los aqui perto faz passar um filme pela minha cabeça. Minha irmã, que sempre esteve comigo, desde pequeno. Meu pai, a quem devo a pessoa que eu sou, muito por conta dele. Todo o carinho que eu sempre tive da minha mãe. Minha esposa, que, nos momentos mais difíceis e conturbados, sempre segurou as pontas. Você é o amor da minha vida”, finalizou.