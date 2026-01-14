Ceará embolsa valor milionário com venda de David Ricardo ao futebol russo; entenda

Ceará embolsa valor milionário com venda de David Ricardo ao futebol russo; entendaO zagueiro foi negociado pelo Botafogo com o Dínamo Moscou por cerca de R$ 40 milhões. Deste montante, o Vovô tem direito a 20%
O Botafogo acertou a venda de David Ricardo ao Dínamo Moscou, da Rússia, nesta quarta-feira, 14, e o Ceará, que tinha 20% dos direitos econômicos do atleta, receberá uma quantia considerável da transação. O zagueiro de 23 anos deixará o Glorioso ainda nesta janela de transferências. A informação foi divulgada pelo ge.
A negociação com o clube russo gira em torno de 6,5 milhões de euros, o que representa cerca de R$ 40 milhões. O montante é referente a 80% dos direitos econômicos do jogador — no acordo, o Botafogo manterá 20% do passe do atleta.
Leia mais
Desta forma, o Alvinegro de Porangabuçu receberá aproximadamente R$ 8 milhões pela venda de David Ricardo. Vale ressaltar que o Vovô vendeu o zagueiro para o Botafogo em 2025 por 1,8 milhão de dólares, equivalente a R$ 11 milhões na cotação da época, por 80% dos direitos econômicos — assim, o time cearense manteve consigo 20% para uma venda futura.
David Ricardo rendeu lucro milionário para o Ceará
Contratado pelo Ceará em 2020, David Ricardo criou boa identificação com o clube e se firmou, nos anos seguintes, como um dos principais zagueiros do plantel. Para tê-lo em definitivo e com 100% dos direitos econômicos em sua posse, o Alvinegro investiu R$ 1 milhão, em negociação com o Fluminense-PI.
Ou seja, com a venda para o Botafogo em 2025, por R$ 11 milhões, montante do qual o Ceará ficou com cerca de R$ 9,8 milhões — já que 10% do valor foi destinado ao Fluminense-PI por ter direito à mais-valia — e agora com a negociação com o Dínamo Moscou, o Vovô arrecadou R$ 17,8 milhões com o zagueiro.
Em comparação com o que foi investido, o Alvinegro de Porangabuçu obteve um lucro total de R$ 16,8 milhões com negociações envolvendo o defensor de 23 anos, que tem enorme potencial. Em ocasiões anteriores, vale ressaltar, David Ricardo recebeu sondagens do futebol italiano, mas as tratativas não avançaram.
Com Gazeta Esportiva.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente