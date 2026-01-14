Ceará embolsa valor milionário com venda de David Ricardo ao futebol russo; entenda

Zagueiro David Ricardo no jogo Santos x Botafogo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo acertou a venda de David Ricardo ao Dínamo Moscou, da Rússia, nesta quarta-feira, 14, e o Ceará, que tinha 20% dos direitos econômicos do atleta, receberá uma quantia considerável da transação. O zagueiro de 23 anos deixará o Glorioso ainda nesta janela de transferências. A informação foi divulgada pelo ge. A negociação com o clube russo gira em torno de 6,5 milhões de euros, o que representa cerca de R$ 40 milhões. O montante é referente a 80% dos direitos econômicos do jogador — no acordo, o Botafogo manterá 20% do passe do atleta.