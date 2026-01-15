Mozart enaltece espírito de luta do Ceará, elogia base e celebra vitória na estreia

Mozart enaltece espírito de luta do Ceará, elogia base e celebra vitória na estreiaCom o resultado positivo, o time de Porangabuçu assume a liderança do Grupo B do Manjadinho, com seis pontos somados
Após vencer o Maranguape por 1 a 0, com gol na reta final anotado por Vina, na noite desta quarta-feira, 14, no Estádio Presidente Vargas, pela terceira rodada do Campeonato Cearense 2026, o Ceará promoveu, para além da estreia dos novos atletas contratados, o debute de seu treinador para a temporada de 2026, Mozart.
Em sua primeira coletiva pós-jogo sob o comando do Vovô, o curitibano de 46 anos enalteceu o espírito de luta de seus jogadores e projetou um ano vencedor.
“Nós tivemos, após 12 dias de preparação, um primeiro tempo com um volume ofensivo bom, e com certeza ele pode melhorar. Com pelo menos quatro chances importantes de gol, praticamente não concedemos nada ao adversário (Maranguape). Então, veio o segundo tempo e nós não iniciamos tão bem. E quero abrir um parênteses sobre os jogadores não terem desistido em nenhum momento. Tanto é que o gol saiu aos 44. Então, é uma característica deste time tentar até o fim, mesmo na dificuldade, mesmo faltando energia. E 2026 é um novo ano em que nós temos que escrever a nossa própria história”, disse ele.
Iniciando a partida com um atleta formado em suas categorias de base, Pedro Gilmar, e promovendo a entrada do também cria de Porangabuçu, Giulio, o Ceará teve dois jogadores recém-chegados ao time profissional ganhando minutos no Campeonato Cearense. Com Mozart no comando, a tendência é de que mais garotos possam receber oportunidades no elenco principal.
“O Ceará é uma equipe que tradicionalmente é um revelador de jogadores. Então, hoje jogou o Pedro Gilmar, entrou o Giulio, e a nossa estreia foi com os meninos do sub-20. Eu, inclusive, assisti ao jogo e foi uma estreia importante, que eles conseguiram fazer um jogo bem sólido e mereceram vencer. A campanha que o Ceará está fazendo na Copa São Paulo de Futebol Júnior já está nas oitavas de final, então acaba se comprovando que o Ceará é um formador de jogadores. E, para mim, não tem idade, eu não olho onde o jogador jogou, deixou de jogar, se ele é formado aqui, se ele não é. Quem estiver nos treinamentos merecendo oportunidades, eu vou dar essas oportunidades”, contou Mozart.
Como fica o Vovô no Manjadinho
Com o resultado conquistado diante do Gavião, o Alvinegro saltou para a liderança do Grupo B, com seis pontos conquistados. O próximo desafio será já neste sábado, 17, diante do Iguatu, no PV, às 16h30min.
