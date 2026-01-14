Ceará vence Grêmio Prudente, avança às oitavas e iguala campanha de 2016 na Copinha

Ceará superou o Grêmio Prudente na terceira fase da Copinha. / Crédito: Alessandro Brito/Ceará SC

Com autoridade, o Ceará venceu o Grêmio Prudente por 3 a 1 — que havia sido seu algoz na fase de grupos —, no Estádio Municipal Paulo Constantino, na cidade de Presidente Prudente, pela terceira fase da Copinha. Com o resultado, o Vovô confirmou a classificação às oitavas de final e igualou a campanha de 2016, que era, até então, a melhor da história do clube no torneio. O duelo não foi uma novidade nesta edição da Copinha, já que os dois times haviam sido adversários na fase de grupos. Naquela ocasião, o Grêmio Prudente derrotou o Ceará na última rodada, em jogo no qual ambos já estavam classificados. Desta vez, pelo mata-mata, melhor para o Alvinegro, que agora aguarda o vencedor de XV de Jaú e Guarani para conhecer seu próximo desafio no certame.