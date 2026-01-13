Ceará avança em negociação por Zé Marcos, zagueiro do Vitória, e vê acordo próximo

Jogador também recebeu proposta do Goiás, concorrente do Vovô na Série B deste ano, mas decidiu priorizar o Alvinegro

O Ceará avançou na negociação para contratar o zagueiro Zé Marcos, do Vitória, conforme apurou o Esportes O POVO. O jogador mostrou interesse em defender o Alvinegro de Porangabuçu na temporada de 2026 e já deu "ok" ao estafe.

Atualmente, os clubes discutem os moldes da transferência. A tendência é que o defensor de 27 anos seja emprestado ao Vovô até dezembro, mas uma negociação em definitivo não é descartada pelas partes. Ele tem contrato junto ao Leão da Barra até o fim de 2027.