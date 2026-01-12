Ceará acerta contratação do meia-atacante Matheusinho, ex-Sport

Vovô chegou a um acordo com o atleta e o Santa Clara, de Portugal, clube que detém seus direitos econômicos. O jogador é esperado na capital cearense para realização de exames médicos e assinatura do contrato

O meia-atacante Matheusinho é o novo reforço do Ceará para a temporada de 2026. O clube alvinegro chegou a um acordo com o atleta e o Santa Clara, de Portugal, clube que detém seus direitos econômicos. A informação inicial foi dada pelo repórter Danilo Queiroz, do Futebolês e confirmada pelo Esportes O POVO.

Agora, o Vovô aguarda a chegada do jogador de 27 anos na capital cearense para assinatura do contrato e realização de exames médicos. Em 2025, ele defendeu o Sport por empréstimo. No recife, disputou 25 jogos e marcou dois gols, além de contribuir com duas assistências;