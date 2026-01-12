Ceará acerta contratação do meia-atacante Matheusinho, ex-Sport

Ceará acerta contratação do meia-atacante Matheusinho, ex-SportVovô chegou a um acordo com o atleta e o Santa Clara, de Portugal, clube que detém seus direitos econômicos. O jogador é esperado na capital cearense para realização de exames médicos e assinatura do contrato
O meia-atacante Matheusinho é o novo reforço do Ceará para a temporada de 2026. O clube alvinegro chegou a um acordo com o atleta e o Santa Clara, de Portugal, clube que detém seus direitos econômicos. A informação inicial foi dada pelo repórter Danilo Queiroz, do Futebolês e confirmada pelo Esportes O POVO.
Agora, o Vovô aguarda a chegada do jogador de 27 anos na capital cearense para assinatura do contrato e realização de exames médicos. Em 2025, ele defendeu o Sport por empréstimo. No recife, disputou 25 jogos e marcou dois gols, além de contribuir com duas assistências;
Além do Sport e do Santa Clara, Matheusinho defendeu o América-MG, clube que o revelou, e equipes do futebol israelense, como Beitar Jerusalém e Ashdod. Na atual janela de transferências, o Fortaleza chegou a demonstrar interesse no jogador, mas as negociações não avançaram.
Ação na Justiça contra o Sport
Após o fim da temporada de 2025, Matheusinho ingressou com uma ação na Justiça contra o Sport por atrasos salariais e solicitou a rescisão indireta. O contrato de empréstimo do jogador com o clube pernambucano, firmado junto ao Santa Clara, era válido inicialmente até junho deste ano. O Sport, no entanto, tinha interesse em mantê-lo para a temporada de 2026.
Com informações de Lucas Mota