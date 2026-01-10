Ceará negocia com o zagueiro Zé Marcos, do Vitória

Ceará negocia com o zagueiro Zé Marcos, do VitóriaAtleta de 27 anos foi bastante utilizado pelo clube baiano na Série A 2025. Ao todo, somou 28 partidas
Após perder mais um nome de seu sistema defensivo com a ida de Marllon para o Remo, o Ceará negocia a chegada do zagueiro Zé Marcos, do Vitória. Conforme apurou o Esportes O POVO, os clubes estão conversando para viabilizarem a transferência com moldes ainda não revelados.
Na temporada de 2025, o canhoto de 27 anos esteve em campo durante 41 jogos, sendo destes, 28 apenas na Série A. Ele também performou no vice do Campeonato Baiano, na campanha de quartas de final do Rubro-negro na Copa do Nordeste e na participação na Copa Sul-Americana, torneio do qual a equipe comandada à época por Thiago Carpini se despediu ainda na fase de grupos.
A possível transferência para o Vovô está vinculada à saída de três defensores que o clube tinha à disposição na temporada passada. Marcos Victor foi o primeiro a se despedir do Alvinegro. Emprestado pelo Bahia, o jogador formado nas categorias de base do Ceará ainda possui futuro indefinido no Tricolor, podendo ser reaproveitado no elenco ou negociado.
O segundo a anunciar que não iria permanecer foi Willian Machado, destaque do escrete cearense durante todo o ano de 2025 com exibições seguras e de alto nível, o catarinense de 29 anos despertou interesse de alguns clubes da primeira divisão. Dentre eles, o Mirassol acabou levando a melhor, pagando cerca de R$ 8,5 milhões para o negócio ser concretizado.
Dos nomes que estiveram junto do Alvinegro de Porangabuçu em sua participação no Brasileirão da temporada, o último a concretizar sua partida foi Marllon. Segundo informações do jornalista Horácio Neto, da rádio O POVO CBN, o Remo irá desembolsar cerca de R$ 870 mil pelo central ex-Corinthians e Cuiabá.
Com isso, Éder passa a ser o único zagueiro remanescente da temporada passada para compor o sistema defensivo alvinegro nos torneios que o emblema cearense disputará em 2026. Até a chegada de seu companheiro de zaga, o substituto deve vir da base. Pedro Gilmar, de 20 anos, está entre os jogadores do Sub-20 que iniciarão a trajetória do time alencarino no Campeonato Cearense 2026, neste sábado, 10, diante do Floresta, às 16h30, no Estádio Domingão.