Ceará negocia com o zagueiro Zé Marcos, do Vitória

Zé Marcos em ação contra o Grêmio com a camisa do Vitória. / Crédito: Victor Ferreira / EC Vitória

Após perder mais um nome de seu sistema defensivo com a ida de Marllon para o Remo, o Ceará negocia a chegada do zagueiro Zé Marcos, do Vitória. Conforme apurou o Esportes O POVO, os clubes estão conversando para viabilizarem a transferência com moldes ainda não revelados. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp Na temporada de 2025, o canhoto de 27 anos esteve em campo durante 41 jogos, sendo destes, 28 apenas na Série A. Ele também performou no vice do Campeonato Baiano, na campanha de quartas de final do Rubro-negro na Copa do Nordeste e na participação na Copa Sul-Americana, torneio do qual a equipe comandada à época por Thiago Carpini se despediu ainda na fase de grupos.