Ceará estabelece três posições como prioridade no mercado da bola

Vovô prioriza contratação de centroavante, quer qualificar pontas e busca zagueiro para reserva imediato. Informação foi dada pelo setorista da rádio O POVO CBN, Horácio Neto
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
O Ceará mira no atual mercado da bola três posições como prioridade de contratação. Conforme detalhado pelo setorista da rádio O POVO CBN, Horácio Neto, no programa Esportes do POVO desta quarta-feira, 7, o Vovô quer contar nessa primeira janela com a chegada de um centroavante, de um ponto e de um zagueiro.

A chegada de um centroavante é tratada como prioridade absoluta. A ideia inicial era contar com Guilherme e Lucca para a função, mas, com a transferência do atleta de 20 anos para o Göztepe, da Turquia, a busca por um nome para a posição passou ao topo da lista de contratações.

No setor ofensivo, o Vovô também mira a qualificação das pontas. O atleta da base, Júlio, deve ser aproveitado pela comissão técnica de Mozart, mas, internamente, o clube entende que ainda é necessária uma melhora no setor.

Na defesa, a prioridade recai sobre a zaga. Gilmar tende a ser uma opção imediata no banco, mas o Ceará vê como essencial a chegada de mais um zagueiro para disputar titularidade. Além disso, o clube renovou por mais um ano com o ídolo Luiz Otávio.

No entanto, a expectativa é de que na próxima temporada ele contribua principalmente como liderança no elenco — pela identificação com o clube e proximidade com os companheiros — e menos pelo aspecto técnico, já que atuou apenas uma vez nas últimas duas temporadas e enfrentou duas lesões ligamentares no período.

