Ceará renova contrato de zagueiro Luiz Otávio por mais um ano

Ceará renova contrato de zagueiro Luiz Otávio por mais um anoDefensor aceitou renovação de contrato por mais uma temporada, que será oficializada nos próximos dias. Informação foi dada pelo setorista do Ceará na rádio O POVO CBN, Horácio Neto
A longa história do zagueiro Luiz Otávio com o Ceará ganhará mais um capítulo. O defensor renovou contrato por mais um ano com o Alvinegro de Porangabuçu. A informação é do setorista do Vovô na rádio O POVO CBN, Horácio Neto, e foi divulgada no programa Esportes do POVO nesta quarta-feira, 7.
Na ocasião, o setorista detalhou que o zagueiro aceitou a proposta apresentada pelo clube para estender o vínculo por mais uma temporada. A oficialização da renovação deve ocorrer nos próximos dias, prolongando a trajetória do ídolo com a equipe — história que já se constrói desde 2017.
Luiz Otávio permanece, porém, para ser a quinta opção no setor defensivo, já que não atua oficialmente desde outubro de 2024. Naquele ano, o duelo contra a Ponte Preta foi o único em que esteve em campo na temporada. Cerca de um mês depois, ele se lesionou em um treinamento e precisou passar por nova cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito.
O ídolo alvinegro treina em campo desde setembro, mas, pela recorrência de duas lesões ligamentares e pelo fato de ter disputado apenas uma partida em dois anos, a ideia é que, na próxima temporada, ele contribua muito mais como liderança dentro do elenco — pela identificação com o clube e proximidade com os atletas — do que propriamente pelo aspecto técnico.