Apresentado no Fortaleza, Carpini fala sobre projeto, expectativas e desafios para 2026

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 15.12.2025:. Thiago Carpini - técnico. Apresentação do Thiago Carpini como o novo técnico do Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Técnico do Fortaleza para a próxima temporada, Thiago Carpini foi apresentado oficialmente na sede do clube na manhã desta segunda-feira, 15. Na ocasião, o novo comandante tricolor esteve acompanhado do CEO da SAF, Marcelo Paz, do diretor de futebol, Sérgio Papellin, e do presidente José Rolim Machado. Durante uma hora de entrevista, Carpini falou sobre o processo de sua chegada, além das expectativas e dos objetivos no clube para o próximo ano. Vindo do Juventude, rebaixado na última temporada, o treinador já havia passado anteriormente por Vitória e São Paulo.

Agora à frente do Fortaleza, Carpini lamentou o rebaixamento, mas ressaltou a importância de seguir adiante, com foco no retorno à Série A do Brasileirão e na construção de uma temporada vitoriosa com o Leão. “Agradeço a oportunidade e a confiança no meu trabalho. Que eu tenha o suporte dessas pessoas que fazem o Fortaleza para que a gente possa buscar o êxito e devolver o Fortaleza para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. É evidente que o torcedor não queria o rebaixamento, mas aconteceu. O mais inteligente da nossa parte é encarar isso com a grandeza que tem o Fortaleza”, disse. Formação de elenco Ao abordar a formação do elenco para a próxima temporada, Carpini evitou falar sobre contratações e enfatizou o trabalho com as peças que já integram o atual plantel. O treinador também destacou a preferência por reduzir o grupo para atuar com um número menor de jogadores. Atualmente, o elenco tricolor conta com 37 atletas. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 15.12.2025:. José Rolim Machado - Presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz - CEO do Fortaleza, Sérgio Papellin - diretor de futebol do Fortaleza, Thiago Carpini - técnico do fortaleza. Apresentação do Thiago Carpini como o novo técnico do Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

“É difícil falar em números, e o Fortaleza tem uma equipe muito qualificada. Algumas adaptações têm que ser feitas pela Série B, mas são ajustes que a gente está avaliando internamente. Precisamos primeiro entender o que temos e as principais carências e necessidades para o início da temporada”, detalhou. “Hoje contamos com quase 40 atletas no plantel. Talvez, pelas circunstâncias, precisaremos reduzir um pouco esse número, até para dar mais atenção aos atletas. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com um número um pouco mais reduzido”, afirmou. Sobre as competições, o treinador deixou claro que a prioridade será o retorno à elite, mas ressaltou a necessidade de dividir atenções para buscar bons resultados nos demais torneios. Em 2026, o Leão disputará quatro competições nacionais.