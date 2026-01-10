Ceará acerta a saída de Marllon para o Remo

Zagueiro Marllon no jogo Ceará x Maracanã, no PV, pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O Ceará acertou na noite desta sexta-feira, 9, a saída do zagueiro Marllon para o Remo, que disputará a primeira divisão do Campeonato Brasileiro após 32 anos. O vínculo do atleta ex-Corinthians e Cruzeiro com o Vovô era válido até o final desta temporada, no entanto, o clube comandado por Juan Carlos Osorio aceitou os moldes de negociação que o clube cearense queria.