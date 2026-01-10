Ceará acerta a saída de Marllon para o Remo

Ceará acerta a saída de Marllon para o RemoZagueiro de 33 anos se despede do clube alvinegro após 42 jogos e um título conquistado
O Ceará acertou na noite desta sexta-feira, 9, a saída do zagueiro Marllon para o Remo, que disputará a primeira divisão do Campeonato Brasileiro após 32 anos.
O vínculo do atleta ex-Corinthians e Cruzeiro com o Vovô era válido até o final desta temporada, no entanto, o clube comandado por Juan Carlos Osorio aceitou os moldes de negociação que o clube cearense queria.
Conforme informação do repórter Horácio Neto, da rádio O POVO CBN, o Leão do Amazonas pagará uma compensação financeira de R$ 870 mil pela ida do defensor de 33 anos para o clube do Pará.
Na temporada de 2025, Mallon oscilou entre titularidade e reserva, chegou a ser capitão no início do ano e foi peça importante na conquista do bicampeonato estadual. Ao todo, somou 42 jogos e marcou três gols. Na reta do Brasileirão, ele perdeu espaço para Marcos Victor, que se firmou à época na titularidade junto de Willian Machado.
Havia a possibilidade de Marllon permanecer, mas com o descenso alvinegro para a Série B, haveria uma readequação salarial conforme estipulada em cláusula contratual. A questão pesou na avaliação do beque em não permanecer.
As atenções do Ceará para o mercado passam a ser prioritárias para a posição de zagueiro, tendo em vista que três de seus quatro defensores na temporada passada saíram. Restando apenas Éder, que deve iniciar o ano formando dupla com Pedro Gilmar, cria das categorias de Porangabuçu. Conforme apurou o Esportes O POVO, o clube alencarino negocia a vinda de Zé Marcos, zagueiro do Vitória, para 2026.
Estreia na temporada
O Ceará inicia sua trajetória em 2026, neste sábado, 10, diante do Floresta, às 16h30, no Estádio Domingão. Para a estreia o Vovô entrará em campo com a equipe sub-20. A estratégia faz parte do planejamento esportivo do clube para o início da temporada e foi definida ainda em dezembro, conforme noticiado pelo Esportes O POVO. A decisão também está diretamente ligada ao cronograma do elenco profissional, que se reapresentou há apenas uma semana.
Internamente, a diretoria alvinegra vê o início do Campeonato Cearense como uma oportunidade para observar, testar e valorizar atletas formados em Porangabuçu. A utilização da base permite à comissão técnica avaliar o nível competitivo dos jovens em um torneio profissional, além de reforçar o desenvolvimento de ativos do clube.