Ceará é derrotado pelo Grêmio Prudente e perde invencibilidade na Copinha

Vovô agora aguarda a definição do Grupo 5 para conhecer o adversário na próxima fase. Ele pode enfrentar o Athletico ou o Osasco Sporting

No Estádio Prudentão, o Vovô foi derrotado em 2 a 1 pelo Grêmio Prudente. Mesmo com o revés, no entanto, Alvinegro de Porangabuçu avançou à segunda fase na segunda colocação do Grupo 6, somando seis pontos.

Classificado com antecedência, o Ceará entrou em campo na noite desta sexta-feira, 9, para cumprir a última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, mas acabou perdendo a invencibilidade que sustentava.

Agora, o grupo comandado por Mateus Oliveira aguarda a definição do Grupo 5 para conhecer o adversário na próxima fase. Ele pode enfrentar o Athletico ou o Osasco Sporting. O duelo do mata-mata está previsto para acontecer no início da próxima semana.

Grêmio Prudente x Ceará: como foi o jogo

O placar do duelo entre Grêmio Prudente e Ceará só foi resolvido na etapa final. Mesmo assim, as equipes se arriscaram em busca do gol desde os primeiros 45 minutos. O primeiro lance de maior perigo do Vovô saiu logo aos 8 minutos. Após recuperação de bola no campo ofensivo, Álvaro Kayo encontrou Zé Antonio na área. O atacante foi derrubado no momento da finalização, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. Na sequência do lance, Bruninho ficou com a sobra e finalizou, parando em boa defesa do goleiro.

Em um duelo truncado e de poucas oportunidades claras, o Vovô voltou a chegar com qualidade aos 40 minutos, quando Zé Antônio bateu cruzado e obrigou Marco Martins a trabalhar novamente, mas a equipe só conseguiu mexer no placar na segunda etapa.

Inicialmente, os donos da casa abriram o placar aos 13 minutos, com Carlos André. O Vovô, porém, reagiu cinco minutos depois, quando Zé Antonio finalizou na trave e, no rebote, Adriano Bispo apareceu bem e completou para o fundo das redes, deixando tudo igual. Aos 34 minutos, Carlos André voltou a aparecer e, de bicicleta, marcou o segundo gol do Grêmio Prudente, definindo o placar do confronto.