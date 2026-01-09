Ceará oficializa contratação em definitivo de Zanocelo até 2028

Meio campista foi um dos destaque do Vovô na temporada 2025 e já havia expressado desejo de seguir no clube

Em pronunciamento após a renovação, Zanocelo exaltou a identificação criada com o clube, o que, para ele, foi primordial para a permanência.

O Ceará oficializou na noite desta sexta-feira, 9, a contratação em definitivo do meio-campista Vinicius Zanocelo. Conforme antecipado pelo Esportes O POVO , o novo vínculo do jogador com o Alvinegro de Porangabuçu vai até 2028.

"Desde o dia em que cheguei aqui, criei uma identificação muito forte com o clube, com as pessoas que estão aqui dentro, que trabalham aqui, com os jogadores e, obviamente, com a torcida. Me sinto muito honrado de fazer parte do clube até 2028. Espero que sejam anos muito abençoados e de muitos títulos”, salientou.

O jogador se tornou um dos destaques do Vovô ao final da temporada 2025. Ele havia chegado por empréstimo no ano passado, mas tal modelo de contrato já não interessava mais ao Santos para 2026. Por conta disso, o Vovô se esforçou para selar um acordo de permanência do jogador.

Internamente, ele é visto pelo departamento de futebol do Alvinegro como peça importante para a atual temporada, em que o clube terá a Série B como principal competição. Não à toa, mesmo com a queda de divisão, a diretoria do Vovô fez esforços para manter o volante no plantel – o jogador, vale ressaltar, também expressou grande desejo de seguir em Porangabuçu. (Com Mateus Moura)

