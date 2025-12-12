Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará avança em negociação para contratar Mozart como novo técnico

Ceará avança em negociação para contratar Mozart como novo técnico

Alvinegro discute acerto com o treinador, campeão da Série B deste ano pelo Coritiba e que está livre no mercado
Autor Afonso Ribeiro
Autor
Afonso Ribeiro Repórter de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

À procura de um novo técnico após a saída de Léo Condé, o Ceará avançou na negociação para contratar Mozart, campeão da Série B de 2025 pelo Coritiba, apurou o Esportes O POVO.

O treinador de 46 anos ficou livre no mercado após não chegar a acordo para renovar com o Coxa para o próximo ano. O histórico positivo na Segundona é um fator positivo para o Alvinegro, já que o ex-volante comandou os acessos de Mirassol e Coritiba nas duas edições mais recentes da Segundona.

O Vovô anunciou a saída de Condé na noite da última quarta-feira, 10, e partiu em busca de um novo treinador. O departamento de futebol quer a definição para avançar no planejamento de 2026, com saídas e chegadas de jogadores, já que a pré-temporada começará no dia 26 deste mês.

Leia mais

Mozart começou a carreira à beira do campo no próprio Alviverde — onde também jogou —, como técnico das categorias de base e auxiliar do time profissional. Em 2020, rumou para o CSA e deu início à trajetória como comandante principal.

Também passou por Chapecoense, Cruzeiro, Guarani, Atlético-GO e Mirassol antes de voltar ao Coritiba neste ano. Em 52 jogos à frente da equipe paranaense, entre Estadual, Copa do Brasil e Série B, foram 25 vitórias, 15 empates e 12 derrotas, com 61 gols anotados e 36 sofridos, conquistando o título da Segundona.

Em 2024, à frente do Mirassol, Mozart também teve bons números e levou a equipe à elite do futebol nacional. Em 50 partidas naquela temporada, obteve 22 triunfos, 13 reveses e 15 igualdades.

Na próxima temporada, o Ceará disputará Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro.

Com informações de Lucas Mota

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar