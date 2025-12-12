Ceará avança em negociação para contratar Mozart como novo técnico

Ceará avança em negociação para contratar Mozart como novo técnicoAlvinegro discute acerto com o treinador, campeão da Série B deste ano pelo Coritiba e que está livre no mercado
À procura de um novo técnico após a saída de Léo Condé, o Ceará avançou na negociação para contratar Mozart, campeão da Série B de 2025 pelo Coritiba, apurou o Esportes O POVO.
O treinador de 46 anos ficou livre no mercado após não chegar a acordo para renovar com o Coxa para o próximo ano. O histórico positivo na Segundona é um fator positivo para o Alvinegro, já que o ex-volante comandou os acessos de Mirassol e Coritiba nas duas edições mais recentes da Segundona.
O Vovô anunciou a saída de Condé na noite da última quarta-feira, 10, e partiu em busca de um novo treinador. O departamento de futebol quer a definição para avançar no planejamento de 2026, com saídas e chegadas de jogadores, já que a pré-temporada começará no dia 26 deste mês.
Leia mais
Mozart começou a carreira à beira do campo no próprio Alviverde — onde também jogou —, como técnico das categorias de base e auxiliar do time profissional. Em 2020, rumou para o CSA e deu início à trajetória como comandante principal.
Também passou por Chapecoense, Cruzeiro, Guarani, Atlético-GO e Mirassol antes de voltar ao Coritiba neste ano. Em 52 jogos à frente da equipe paranaense, entre Estadual, Copa do Brasil e Série B, foram 25 vitórias, 15 empates e 12 derrotas, com 61 gols anotados e 36 sofridos, conquistando o título da Segundona.
Em 2024, à frente do Mirassol, Mozart também teve bons números e levou a equipe à elite do futebol nacional. Em 50 partidas naquela temporada, obteve 22 triunfos, 13 reveses e 15 igualdades.
Na próxima temporada, o Ceará disputará Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro.
Com informações de Lucas Mota
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente