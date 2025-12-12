Ceará avança em negociação para contratar Mozart como novo técnico

Alvinegro discute acerto com o treinador, campeão da Série B deste ano pelo Coritiba e que está livre no mercado

À procura de um novo técnico após a saída de Léo Condé , o Ceará avançou na negociação para contratar Mozart , campeão da Série B de 2025 pelo Coritiba, apurou o Esportes O POVO .

O treinador de 46 anos ficou livre no mercado após não chegar a acordo para renovar com o Coxa para o próximo ano. O histórico positivo na Segundona é um fator positivo para o Alvinegro, já que o ex-volante comandou os acessos de Mirassol e Coritiba nas duas edições mais recentes da Segundona.

O Vovô anunciou a saída de Condé na noite da última quarta-feira, 10, e partiu em busca de um novo treinador. O departamento de futebol quer a definição para avançar no planejamento de 2026, com saídas e chegadas de jogadores, já que a pré-temporada começará no dia 26 deste mês.

Mozart começou a carreira à beira do campo no próprio Alviverde — onde também jogou —, como técnico das categorias de base e auxiliar do time profissional. Em 2020, rumou para o CSA e deu início à trajetória como comandante principal.