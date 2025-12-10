Após rebaixamento, Léo Condé deixa o Ceará e não segue para 2026

O comandante tinha vínculo com o Vovô até o final de 2025, mas as partes decidiram pela não renovação. O treinador passou 1 ano e cinco meses no clube, onde conquistou um acesso e um título estadual

Léo Condé deixa o Ceará após um ano e cinco meses. O comandante foi oficializado pelo clube no dia 27 de junho de 2024 para assumir o lugar de Vagner Mancini. Naquela ocasião, o Vovô vivia um momento de instabilidade na Série B do Campeonato Brasileiro, vindo de quatro jogos consecutivos sem vitórias.

Léo Condé não seguirá no comando do Ceará para a próxima temporada. Após reunião entre a diretoria alvinegra e o profissional durante a tarde desta quarta-feira, 10, na sede do Vovô, em Porangabuçu, as partes decidiram pela não renovação. Assim, o departamento de futebol do clube irá ao mercado em busca de um novo treinador. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista André Almeida e confirmada pelo Esportes O POVO .

Condé conseguiu arrumar a equipe e, ao término de 2024, conquistou o acesso à primeira divisão nacional. Teve seu contrato renovado para 2025, ano em que iniciou de forma positiva: venceu o Campeonato Cearense contra o Fortaleza, resgatando a hegemonia estadual do Vovô, e cumpriu as metas na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil.

Na Série A, principal torneio da temporada para o Ceará, o desempenho foi de altos e baixos. No primeiro turno, o Vovô fez uma campanha segura e sem sustos, alternando entre momentos de meio de tabela e do G-10. No returno, porém, até deu indício de que terminaria o certame de forma tranquila, mas o time desmoronou nas últimas cinco rodadas e amargou um rebaixamento inesperado.

Afinal, até a 37ª rodada, o Alvinegro não tinha entrado na zona de rebaixamento nenhuma vez sequer. Entrou na última, após não conseguir empatar com os reservas do Palmeiras na Arena Castelão, diante de quase 60 mil pessoas. Em números, o Vovô terminou a competição como o segundo pior ataque e o terceiro pior mandante. Inevitavelmente, o clima entre parte dos torcedores e o treinador deixou de ser positivo.