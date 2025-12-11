Aylon se despede do Ceará e acerta com o Operário-PR até 2027

Atacante deixa o Alvinegro de Porangabuçu após duas temporadas e reforça o Fantasma para a Série B de 2026

12º colocado na Série B de 2025, o Operário será adversário do Vovô na Segundona da próxima temporada. Além do Campeoanto Brasileiro, o clube disputará Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Copa Sul-Sudeste.

Atacante do Ceará desde 2024, Aylon foi anunciado, nessa quarta-feira, 10, como reforço do Operário-PR para a disputa da Série B de 2026. Com o fim do vínculo no Alvinegro, o jogador firmou acordo com o Fantasma até o fim de 2027 e deve se apresentar em breve para o início da pré-temporada. Ele já foi anunciado nas redes sociais do clube parananese.

Com a camisa do Ceará, Aylon disputou 92 partidas e marcou 19 gols em duas temporadas. Na última temproada, ao lado de Saulo Mineiro e Erick Pulga, ele teve papel fundamental na campanha de acesso à Série A, e agora encerra sua passagem pelo clube de Porangabuçu com dois títulos cearenses e um retorno à elite do futebol nacional.

O jogador de 33 anos iniciou sua carreira no Internacional-RS e acumula passagens por clubes como Goiás-GO, Chapecoense-SC e Novorizontino-SP.

Em despedida publicada nas redes sociais, o atacante agradeceu o carinho da torcida alvinegra durante o período vivido no Vovô: “Hoje me despeço do Ceará. Ficam as lembranças boas e os momentos incríveis que eu passei com essa camisa! Dos títulos que conquistamos até o apelido carinhoso que me deram. Gratidão a todos que convivi nesses 2 anos intensos de clube. Obrigado pelo carinho de todos torcedores. Abraço do ‘Alho’!”.

