Com inicio após o Natal, Ceará divulga datas da pré-temporada de 2026

Léo Condé e Willian Machado em Treino do Ceará no CT de Porangabuçu / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Após o rebaixamento para a Série B, o Ceará anunciou o calendário da pré-temporada de 2026. O Vovô iniciará os trabalhos ainda em 2025, com o elenco realizado atividades remotas a partir do dia 26 de dezembro. No dia 2 de janeiro de 2026, os atletas se apresentarão presencialmente no CT de Porangabuçu. A urgência pelo início dos trabalhos se dá pela estreia da equipe no Campeonato Cearense, marcada para o dia 10 de janeiro, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), às 16h30min. É válido lembrar que o Alvinegro inicia a temporada com um jogo a menos, uma vez que a primeira rodada do estadual terá início no dia 6 de janeiro e o time da Capital não entrará em campo.