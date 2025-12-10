Com inicio após o Natal, Ceará divulga datas da pré-temporada de 2026

Com inicio após o Natal, Ceará divulga datas da pré-temporada de 2026A urgência pelo início dos trabalhos se dá pela estreia da equipe no Campeonato Cearense, marcada para o dia 10 de janeiro
Após o rebaixamento para a Série B, o Ceará anunciou o calendário da pré-temporada de 2026. O Vovô iniciará os trabalhos ainda em 2025, com o elenco realizado atividades remotas a partir do dia 26 de dezembro. No dia 2 de janeiro de 2026, os atletas se apresentarão presencialmente no CT de Porangabuçu.
A urgência pelo início dos trabalhos se dá pela estreia da equipe no Campeonato Cearense, marcada para o dia 10 de janeiro, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), às 16h30min. É válido lembrar que o Alvinegro inicia a temporada com um jogo a menos, uma vez que a primeira rodada do estadual terá início no dia 6 de janeiro e o time da Capital não entrará em campo.
Para a primeira semana de atividades, o Centro de Saúde e Performance (CESP) do Ceará disponibilizará um plano de treinos específico para os trabalhos iniciais e deixará a equipe de preparação física de prontidão para dar suporte aos atletas.
A prática de iniciar o ano com treinos remotos não é nova no clube, e segundo a instituição, "potencializa as valências físicas dos atletas no retorno às atividades no CT, facilitando a adaptação aos treinamentos do novo ano de trabalho".
Além do estadual e do Campeonato Brasileiro Série B, o Ceará também disputa a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil em 2026.
Ceará tem 16 atletas com contrato para 2026
Ao todo, 16 jogadores do plantel rebaixado possuem contrato para 2026 ou além disso: os goleiros Richard e Bruno Ferreira; os zagueiros Marllon, Éder e Willian Machado; o lateral-direito Rafael Ramos; os volantes Dieguinho, Richardson e Lucas Lima; os meias Vina e Matheus Araújo; os atacantes Pedro Henrique, Fernandinho, Lucca e Guilherme.
Dos 15 jogadores com vínculo contratual, Willian Machado e Dieguinho, consistentes e destaques durante toda a temporada, são os que terminam 2025 com maior visibilidade positiva. Os dois, inclusive, devem ter grande assédio do mercado da bola – se negociados, o Vovô embolsará uma compensação financeira interessante.