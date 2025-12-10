Ceará oficializa saída de Léo Condé: "Respeito pela trajetória"

Treinador deixa o Alvinegro de Porangabuçu após rebaixamento para a Série B. O auxiliar Renatinho Negrão e o preparador físico Diego Kami Mura também deixam o clube

Em comunicado no site oficial, o Vovô agradeceu ao comandante e aos membros da comissão técnica pelo período do trabalho. Além de Condé, deixam o Alvinegro: o auxiliar Renatinho Negrão e o preparador físico Diego Kami Mura.

O Ceará oficializou, na noite desta quarta-feira, 10, a saída de Léo Condé do comando técnico do clube. Em reunião realizada na tarde de hoje, em Porangabuçu, as partes optaram pela não continuidade do trabalho, conforme noticiou o Esportes O POVO .

"Profunda gratidão pela entrega no período em que estiveram em Porangabuçu e o respeito pela trajetória enquanto vestiram preto e branco, além de desejar sucesso na sequência de suas trajetórias", destacou o clube.

Condé no Ceará

O treinador deixa o Ceará após um ano e cinco meses. O comandante foi oficializado pelo clube no dia 27 de junho de 2024 para assumir o lugar de Vagner Mancini. Naquela ocasião, o Vovô vivia um momento de instabilidade na Série B do Campeonato Brasileiro, vindo de quatro jogos consecutivos sem vitórias.

Condé conseguiu arrumar a equipe e, ao término de 2024, conquistou o acesso à primeira divisão nacional. Teve seu contrato renovado para 2025, ano em que iniciou de forma positiva: venceu o Campeonato Cearense contra o Fortaleza, resgatando a hegemonia estadual do Vovô, e cumpriu as metas na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Na Série A, porém, amargou o rebaixamento após campanha de altos e baixos.

