Condé se despede do Ceará e lamenta queda: "Maior tristeza profissional que vivi"Treinador deixa o Alvinegro após 85 partidas, admite "muita tristeza" com rebaixamento para a Série B e faz agradecimentos a jogadores, funcionários, dirigentes e torcida
Após o Ceará anunciar a saída de Léo Condé, na noite dessa quarta-feira, 10, o treinador se despediu do clube pelas redes sociais, agradeceu pelo período que ficou em Porangabuçu e tratou o rebaixamento para a Série B como "a maior tristeza profissional" da carreira.
O técnico mineiro chegou ao Vovô em junho de 2024, conquistou o acesso à elite do Brasileiro no mesmo ano e foi campeão estadual em 2025. No total, foram 85 partidas à beira do campo, com 38 vitórias, 30 derrotas e 17 empates.
Ele destacou ter aceitado a proposta "por saber o peso dessa camisa e também pelo privilégio de guiar um clube gigante com uma torcida apaixonada". Condé se despede do Ceará ao lado do auxiliar Renatinho Negrão e do preparador físico Diego Kami Mura.
Nesta temporada, de volta à Série A, o Alvinegro fez, na maior parte do campeonato, uma campanha sem grande riscos de rebaixamento e parecia ter a permanência encaminhada nas rodadas finais, mas acabou entrando no Z-4 justamente no último jogo, em que perdeu para o Palmeiras, de virada, por 3 a 1, no Castelão.
"Pelo que construímos desde o primeiro dia, esse é um momento de muita tristeza por não termos conquistado o principal objetivo da temporada", lamentou Léo Condé.
"Apesar de termos conseguido iniciar bem o ano com a conquista do estadual, a temporada acabou de uma forma muito dolorida para todos nós, e eu lamento muito por isso, sobretudo pela forma como se deu. Talvez essa seja a maior tristeza profissional que vivi até hoje", escreveu o treinador.
Nessa quarta, em conversa entre a diretoria alvinegra e o treinador, as partes optaram por não renovar o contrato para 2026 a anunciaram o fim do ciclo. No texto de despedida, Condé agradeceu aos funcionários, aos dirigentes — citando o presidente João Paulo Silva —, aos jogadores e, de forma especial, à torcida.
"O que eu vivi no Castelão em várias ocasiões eu jamais vou esquecer! Fico na torcida para que o clube possa, mais uma vez, se reerguer e estar de volta à Série A o quanto antes, até porque “Tua Glória É Lutar!”", finalizou o técnico, que está na mira de Sport e Remo para a próxima temporada.
Veja a íntegra do texto de despedida de Léo Condé:
"Nação Alvinegra,
Quando fui procurado para assumir o Ceará em meio à temporada 2024, aceitei o convite por saber o peso dessa camisa e também pelo privilégio de guiar um clube gigante com uma torcida apaixonada. O que eu não esperava era ser acolhido por todos da forma como aconteceu. Fui muito bem recebido não só pelos funcionários do Ceará, mas pela torcida e também por toda a cidade, motivo que me fez decidir trazer minha família pra morar comigo pela primeira vez em 25 anos de carreira. Por tudo isso, pelo que construímos desde o primeiro dia, esse é um momento de muita tristeza por não termos conquistado o principal objetivo da temporada.
Infelizmente, nem tudo aconteceu da forma como todos nós desejávamos. Apesar de termos conseguido iniciar bem o ano com a conquista do estadual, a temporada acabou de uma forma muito dolorida para todos nós, e eu lamento muito por isso, sobretudo pela forma como se deu. Talvez essa seja a maior tristeza profissional que vivi até hoje.
Já é de conhecimento de todos que não seguirei no Vozão no próximo ano, então deixo aqui todo o meu carinho e gratidão por todos que fizeram parte dessa trajetória! Aos profissionais do clube, que trabalham com afinco e amor. À diretoria de futebol, em especial ao presidente João Paulo, pela confiança. Aos atletas, que procuraram entregar o seu melhor sempre. E, de forma especial, à torcida do Ceará, que eu aprendi a admirar e respeitar. O que eu vivi no Castelão em várias ocasiões eu jamais vou esquecer! Fico na torcida para que o clube possa, mais uma vez, se reerguer e estar de volta à Série A o quanto antes, até porque "Tua Glória É Lutar!""