Condé se despede do Ceará e lamenta queda: "Maior tristeza profissional que vivi"

FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-10-2025: Léo Condé Ceará x Cruzeiro empatam pela Serie A do Brasileirão no Estádio Castelão. (Foto: Samuel Setubal/O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Após o Ceará anunciar a saída de Léo Condé, na noite dessa quarta-feira, 10, o treinador se despediu do clube pelas redes sociais, agradeceu pelo período que ficou em Porangabuçu e tratou o rebaixamento para a Série B como "a maior tristeza profissional" da carreira.

"Pelo que construímos desde o primeiro dia, esse é um momento de muita tristeza por não termos conquistado o principal objetivo da temporada", lamentou Léo Condé. "Apesar de termos conseguido iniciar bem o ano com a conquista do estadual, a temporada acabou de uma forma muito dolorida para todos nós, e eu lamento muito por isso, sobretudo pela forma como se deu. Talvez essa seja a maior tristeza profissional que vivi até hoje", escreveu o treinador.

Nessa quarta, em conversa entre a diretoria alvinegra e o treinador, as partes optaram por não renovar o contrato para 2026 a anunciaram o fim do ciclo. No texto de despedida, Condé agradeceu aos funcionários, aos dirigentes — citando o presidente João Paulo Silva —, aos jogadores e, de forma especial, à torcida. "O que eu vivi no Castelão em várias ocasiões eu jamais vou esquecer! Fico na torcida para que o clube possa, mais uma vez, se reerguer e estar de volta à Série A o quanto antes, até porque “Tua Glória É Lutar!”", finalizou o técnico, que está na mira de Sport e Remo para a próxima temporada. Léo Condé, técnico do Ceará, durante partida contra o Fluminense pelo Brasileirão 2025 Crédito: Samuel Setubal

Veja a íntegra do texto de despedida de Léo Condé: "Nação Alvinegra, Quando fui procurado para assumir o Ceará em meio à temporada 2024, aceitei o convite por saber o peso dessa camisa e também pelo privilégio de guiar um clube gigante com uma torcida apaixonada. O que eu não esperava era ser acolhido por todos da forma como aconteceu. Fui muito bem recebido não só pelos funcionários do Ceará, mas pela torcida e também por toda a cidade, motivo que me fez decidir trazer minha família pra morar comigo pela primeira vez em 25 anos de carreira. Por tudo isso, pelo que construímos desde o primeiro dia, esse é um momento de muita tristeza por não termos conquistado o principal objetivo da temporada. Infelizmente, nem tudo aconteceu da forma como todos nós desejávamos. Apesar de termos conseguido iniciar bem o ano com a conquista do estadual, a temporada acabou de uma forma muito dolorida para todos nós, e eu lamento muito por isso, sobretudo pela forma como se deu. Talvez essa seja a maior tristeza profissional que vivi até hoje.