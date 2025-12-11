Ceará abre negociação com Mozart, campeão da Série B com o Coritiba

Ceará abre negociação com Mozart, campeão da Série B com o CoritibaDiretoria alvinegra conversa diretamente com o profissional e a tendência é de um desfecho positivo nas próximas horas. Fábio Carille chegou a ser sondado
De olho na temporada de 2026, o Ceará abriu negociação com o técnico Mozart, campeão da Série B 2025 com o Coritiba. Conforme apurou o Esportes O POVO, a diretoria alvinegra conversa diretamente com o profissional e a tendência é de um desfecho positivo nas próximas horas.
Após a definição de que Léo Condé não seguiria no comando do clube, a cúpula iniciou uma série de reuniões para debater possíveis nomes. Entre eles, Mozart foi visto como "plano A". Outros treinadores como Fábio Carille e Thiago Carpini, que foi anunciado pelo rival Fortaleza nesta quinta-feira, 11, foram sondados.
Conforme apuração, Mozart se enquadra no "perfil" traçado pelo departamento de futebol alvinegro: um treinador que tem experiência na Série B e boa gestão de grupo. Atual campeão da Segundona com o Coritiba, ele conduziu o Coxa a uma campanha sólida e sem sustos. Essa, inclusive, foi a segunda vez seguida que o treinador conquistou o acesso. Em 2024, ele levou o Mirassol à elite.
Ao fim da Série B 2025, o técnico não chegou a um acordo salarial com o Coritiba comandar a equipe na Série A do próximo ano e ficou livre no mercado.
