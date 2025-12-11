Ceará abre negociação com Mozart, campeão da Série B com o Coritiba

Diretoria alvinegra conversa diretamente com o profissional e a tendência é de um desfecho positivo nas próximas horas. Fábio Carille chegou a ser sondado

De olho na temporada de 2026, o Ceará abriu negociação com o técnico Mozart, campeão da Série B 2025 com o Coritiba. Conforme apurou o Esportes O POVO, a diretoria alvinegra conversa diretamente com o profissional e a tendência é de um desfecho positivo nas próximas horas.

Após a definição de que Léo Condé não seguiria no comando do clube, a cúpula iniciou uma série de reuniões para debater possíveis nomes. Entre eles, Mozart foi visto como "plano A". Outros treinadores como Fábio Carille e Thiago Carpini, que foi anunciado pelo rival Fortaleza nesta quinta-feira, 11, foram sondados.