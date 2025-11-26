Roteiro repetido: Ceará encerra a temporada contra rival de cor verde desde 2021

Galeano, jogador do Ceará, durante o jogo do Vovô frente ao Palmeiras / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Com a partida diante do vice-líder Palmeiras marcada para a 38ª rodada do Brasileirão, no próximo dia 7 de dezembro, no Castelão, o Ceará aumentará a lista de times de cor verde que encara em um encerramento de temporada. Desde 2021, na Série A ou B, o Vovô sempre enfrentou uma equipe alviverde no último jogo do ano.

Neste recorte, o Vovô enfrentou o próprio Palmeiras, Juventude (duas vezes) e Guarani, com duas derrotas, um empate e somente uma vitória. O desafio agora, portanto, será melhorar o retrospecto. Giovani jogador do Palmeiras disputa lance com jogador do Ceará durante partida no estádio Arena Barueri pelo Campeonato Brasileiro A 2021. Crédito: Ettore Chiereguini/AE Em 2021, o Ceará jogava contra o Porco — e torcia para uma combinação de resultados — almejando a última vaga na fase prévia da Libertadores do ano seguinte. O Alvinegro, que estava em 11º lugar, com 50 pontos, poderia chegar a 8ª posição e conquistar a classificação. O adversário relacionou os jogadores da base, já sem chance de título do Brasileirão e campeão da Libertadores. O roteiro não foi favorável ao Vovô: derrota por 1 a 0 na Arena Barueri e vaga na competição internacional perdida.

Ceará e Juventude em jogo da 38ª rodada da Série B 2023. Crédito: Gabriel Tadiotto/ECJuventude A última rodada da temporada de 2023 teve o mesmo adversário do ano anterior. Novamente Ceará x Juventude, desta vez para encerrar a Série B. Sem chances de acesso, o Vovô, na 11ª posição, foi superado pelo Jaconero: 3 a 1. Matheus Bahia e Caio Dantas disputam lance no jogo Guarani x Ceará, no Brinco de Ouro, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 Crédito: Raphael Silvestre/Guarani FC

Em 2024, ainda na Segundona, o Vovô encarava a 38ª rodada como uma final, já que valia o retorno à elite do futebol brasileiro diante do Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O Ceará ficou no 0 a 0 com o Bugre e contou com a ajuda de outro time verde para garantir o acesso. O Goiás venceu o Novorizontino — que era um dos postulantes ao G-4 — por 1 a 0, com gol de Paulo Baya, hoje jogador do Alvinegro. No retorno à elite em 2025, o Alvinegro enfrenta o Palmeiras na 38ª rodada, a exemplo de 2021. O Verdão é o vice-líder, mas pode ver o Flamengo conquistar o título de forma antecipada já na próxima rodada, caso o Rubro-Negro vença justamente o Vovô.