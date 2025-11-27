João Paulo Silva convoca torcida para Ceará x Cruzeiro: "Juntos em um só sentimento"

João Paulo Silva, presidente do Ceará / Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Presidente do Ceará, João Paulo Silva emitiu declaração na tarde desta quinta-feira, 27, no site oficial do clube. No relato, o mandatário convocou os torcedores alvinegros para marcarem presença no duelo contra o Cruzeiro, neste sábado, 29, na Arena Castelão. "Temos um adversário desafiador pela frente. Um dos postulantes ao título, mas que já experimentou de perto a força e superação do Ceará. Mesmo nunca estando entre os times da zona de descenso, é natural, pela proximidade do fim do Campeonato Brasileiro, que os cálculos comecem a ser feitos. Mas a conta que realmente queremos fazer é a da soma de milhares de alvinegros na busca por mais três pontos na tabela. Juntos, campo e torcida em um só sentimento", afirmou.

Confira a declaração na íntegra: "Nunca conseguimos nada sem esforço! “Ninguém deu nada de graça pra gente” é uma das frases que eu escuto dentro do vestiário do Ceará. E isso é uma verdade incontestável, não apenas nesta temporada, mas nos 111 anos de nossa história. Não somos os favorecidos nos critérios, cotas ou análises. Mas não precisamos disso para ter feito um campeonato de regularidade. O trabalho árduo diário em Porangabuçu e a força que só a Nação Alvinegra tem nos fizeram chegar até aqui. Se dentro de campo, sabemos que somos capazes, a certeza é que, do lado de fora, a nossa arquibancada ganha jogo, sim. E precisamos provar isso mais uma vez. No sábado, temos um adversário desafiador pela frente. Um dos postulantes ao título, mas que já experimentou de perto a força e superação do Ceará. Mesmo nunca estando entre os times da zona de descenso, é natural, pela proximidade do fim do Campeonato Brasileiro, que os cálculos comecem a ser feitos. Mas a conta que realmente queremos fazer é a da soma de milhares de alvinegros na busca por mais três pontos na tabela. Juntos, campo e torcida em um só sentimento. Chegamos de mãos dadas até aqui e vamos continuar assim. Nosso fator determinante é o nosso torcedor.